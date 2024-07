Arbeitsmarkt im Kreis Rottweil: Ausbildungsplatz gesucht? Die Chancen sind so gut wie selten

1 Die Arbeitsmarktzahlen für den Juni liegen vor. Foto: Bundesagentur für Arbeit Statistik

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Rottweil verharrt bei 3,3 Prozent. Die Arbeitsagentur spricht von einem „herausfordernden“ Umfeld, denn ein Blick hinter die Zahlen offenbart Interessantes.









11 317 Menschen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg waren im Juni arbeitslos. Die Zahl ist zum zweiten Mal in Folge rückläufig. Der Rückgang um 139 Arbeitslose (minus 1,2 Prozent) im Vergleich zum Mai ist vor allem durch weniger Arbeitslose im Bereich der Grundsicherung (SGB II) bedingt. Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk sinkt um ein Zehntel auf 3,9 Prozent und entwickelt sich somit besser als der Landesschnitt: In Baden-Württemberg bleibt die Quote bei 4,1 Prozent.