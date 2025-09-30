Arbeitsmarkt im Kreis Lörrach: Warum die Zahl der gemeldeten Stellen stark sinkt

Die nachlassende Nachfrage nach Arbeitskräften macht sich bemerkbar.
Pünktlich zum Herbstanfang sinkt wie erwartet die Arbeitslosigkeit, ins-besondere die der unter 25-Jährigen. Unternehmen stellen nach der Sommerpause wieder verstärkt Mitarbeiter ein, vor allem Ausbildungsabsolventen, die vor dem Sommer von ihrem Ausbildungsbetrieb nicht übernommen wurden. Insgesamt waren 11 838 Menschen ohne Beschäftigung, 194 Personen weniger als noch im August. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent.