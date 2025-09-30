Arbeitsmarkt im Kreis Lörrach: Warum die Zahl der gemeldeten Stellen stark sinkt

Pünktlich zum Herbstanfang sinkt wie erwartet die Arbeitslosigkeit, ins-besondere die der unter 25-Jährigen. Unternehmen stellen nach der Sommerpause wieder verstärkt Mitarbeiter ein, vor allem Ausbildungsabsolventen, die vor dem Sommer von ihrem Ausbildungsbetrieb nicht übernommen wurden. Insgesamt waren 11 838 Menschen ohne Beschäftigung, 194 Personen weniger als noch im August. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent.

Jenniefer Schmucker, Leiterin der Lörracher Arbeitsagentur, ordnet die Daten ein: „Im September ist die Zahl der Arbeitslosen zum ersten Mal seit Monaten wieder gesunken. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit ist für diese Jahreszeit typisch und bewegt sich auf dem Niveau der Vorjahre. Das ist sicherlich keine Überraschung, aber ein Lichtblick, denn es konnten alle Personengruppen profitieren.“

Stellenzugang auf Talfahrt

Weniger erfreulich sei hingegen die insgesamt nachlassende Nachfrage nach Arbeitskräften. 30 Prozent weniger Stellenmeldungen im Vergleich zum Vorjahr mahnen zur Vorsicht, so Schmucker, „zwar haben wir in diesem Monat ein wenig Entlastung bei den Arbeitslosen, aber die abnehmende Dynamik bei den Stellenzugängen, zeigen mir, dass Unternehmen aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheiten verhaltener bei Neueinstellungen reagieren.“

Hier setzt der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Lörrach an: Er unterstützt Unternehmen mit individueller Beratung, gezielter Vermittlung und passgenauen Fördermöglichkeiten, wie zum Beispiel durch Eingliederungszuschüsse. Interessierte Arbeitgeber können sich unter der kostenfreien Servicehotline 0800 4 5555 20 informieren.

Freie Ausbildungsstellen

Es gibt weiterhin freie Ausbildungsstellen. In nahezu allen Branchen und Bereichen suchen die Unternehmen talentierten Nachwuchs. Ein späterer Einstieg in die Ausbildung ist in den meisten Berufen noch gut möglich. Kurzentschlossene können telefonisch über die kostenfreie Servicehotline 0800/45 55 500 einen Beratungstermin vereinbaren.

Arbeitslosenquote sinkt

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Lörrach sinkt um 0,1 Prozentpunkte auf 5,2 Prozent. Im Landkreis Lörrach liegt der Anteil der Arbeitslosen an den Erwerbspersonen bei 5,5 Prozent, im Landkreis Waldshut bei 4,9 Prozent. Im September wurden in den Landkreisen Lörrach und Waldshut 11 838 Arbeitslose gezählt. Im Landkreis Lörrach nahm die Arbeitslosigkeit um 104 Personen (minus 1,4 Prozent), im Landkreis Waldshut um 90 Personen (minus 1,9 Prozent) ab.

Viele Zu- und Abgänge

Im September meldeten sich 2124 Menschen neu oder erneut arbeitslos, 997 davon direkt aus einer vorherigen Beschäftigung. Gleichzeitig konnten 2312 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden – 786 von ihnen fanden eine neue Anstellung.

Die Zahl der neu gemeldeten Stellen nahm im Vergleich zum August um 11,8 Prozent ab – im Vergleich zum Vorjahr waren es sogar 29,3 Prozent. Der Gesamtbestand liegt aktuell bei 2902 offenen Stellen und damit 22 Stellen über dem Wert von August.