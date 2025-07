Arbeitsmarkt im Kreis Freudenstadt: Zahl der Arbeitslosen steigt nochmals an

Wildbärin JJ4 im Schwarzwald „Gaia“ ist in die Hochsicherheits-Anlage entlassen worden

Nach einer Woche im Schwarzwald befindet sich die „Problembärin“ JJ4 aus Italien nun in ihrer Freianlage des Bärenparks in Bad Rippoldsau-Schapbach. So beschreibt das Team den Moment.