Arbeitsmarkt im Kreis Freudenstadt: Die Zahl der Kurzarbeiter geht zurück

Die Arbeitslosenquote im Kreis Freudenstadt ist im März leicht gesunken. Bei der Kurzarbeit verzeichnet die Arbeitsagentur einen deutlichen Rückgang in der Region.
Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim ist von Februar auf März um 143 oder 0,8 Prozent auf 16 761 zurückgegangen, meldet die Arbeitsagentur. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit im Nordschwarzwald dagegen um 442 oder 2,7 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote – bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen – blieb gegenüber Februar unverändert bei 4,8 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 4,7 Prozent.