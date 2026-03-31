Arbeitsmarkt im Kreis Freudenstadt: Die Zahl der Kurzarbeiter geht zurück

Die Arbeitslosenquote im Kreis Freudenstadt ist im März leicht gesunken. Bei der Kurzarbeit verzeichnet die Arbeitsagentur einen deutlichen Rückgang in der Region.

Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim ist von Februar auf März um 143 oder 0,8 Prozent auf 16 761 zurückgegangen, meldet die Arbeitsagentur. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit im Nordschwarzwald dagegen um 442 oder 2,7 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote – bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen – blieb gegenüber Februar unverändert bei 4,8 Prozent. Vor einem Jahr lag sie bei 4,7 Prozent.

„Die Lage am Arbeitsmarkt im Nordschwarzwald ist nach wie vor geprägt von wirtschaftlichen Unsicherheiten. Umso erfreulicher ist es, dass es gelungen ist, die Arbeitslosigkeit leicht zu reduzieren,“ so Martina Lehmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim.

Dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim wurden im März 730 neu zu besetzende Stellen gemeldet, 40 oder 5,2 Prozent weniger als im Februar. Gleichzeitig zeigen die mehr als 3500 gemeldeten Arbeitsstellen aber auch, dass die Unternehmen in der Region weiterhin Arbeits- und insbesondere Fachkräfte suchen. Am regionalen Ausbildungsmarkt suchen derzeit 1304 junge Menschen einen Ausbildungsplatz. Ihnen gegenüber stehen 1621 unbesetzte Ausbildungsstellen.

Immer mehr Junge betroffen

Im März meldeten sich 3579 Männer und Frauen neu oder erneut arbeitslos, 34 oder 1,0 Prozent mehr als im Februar. Gleichzeitig konnten in den letzten vier Wochen 3713 Männer und Frauen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 53 oder 1,4 Prozent mehr als im Vormonat.

Nach Personengruppen entwickelte sich die Arbeitslosigkeit im März unterschiedlich. Die Spanne der Veränderungen gegenüber dem Vorjahr reicht von minus 1,9 Prozent bei Ausländern bis plus 6,4 Prozent bei Deutschen. Inzwischen ist fast jeder zehnte Arbeitslose (9,1 Prozent) in der Region unter 25 Jahre alt.

Nach einer ersten Hochrechnung zur realisierten Kurzarbeit für den Monat November 2025 haben im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim 3619 Beschäftigte in 183 Betrieben kurzgearbeitet. Zum Vergleich: Im November 2025 waren es 6954 Beschäftigte in 217 Betrieben. Die Kurzarbeiterquote, also der Anteil der Kurzarbeiter an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, lag im Nordschwarzwald im November 2025 bei 1,6 Prozent und im November 2024 bei 3,1 Prozent.

Gute Chancen in Hotellerie, Pflege und Handwerk

Im Kreis Freudenstadt ist die Arbeitslosenquote von Februar auf März um 0,1 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent zurückgegangen. Vor einem Jahr lag sie bei 4,3 Prozent. Im März wurden 210 Stellenangebote gemeldet. Das waren 85 oder 28,8 Prozent weniger als im Vormonat und neun oder 4,1 Prozent weniger als im März 2025. Aktuell sind 973 offene Stellenangebote im Bestand, 73 oder 7,0 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Gute Beschäftigungschancen gibt es laut der Agentur in den Bereichen öffentliche Verwaltung, Gesundheit und Pflege, Logistik, Hotellerie und Gastronomie und Handwerk.