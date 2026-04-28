Arbeitsmarkt: IAB sieht schwächsten Beschäftigungsausblick seit Corona

Die wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs machen sich in Deutschland bemerkbar. Arbeitsmarktforschern zufolge belastet der Ölpreisschock die Beschäftigungschancen.
Berlin - Arbeitsmarktforscher blicken so pessimistisch auf die Beschäftigungsaussichten in Deutschland wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr. "Die Dauerkrise in der Industrie und der Ölpreisschock drücken auf die Beschäftigung", sagte der Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Enzo Weber.