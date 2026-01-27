Arbeitsmarkt: Bedeutung ausländischer Beschäftigter steigt

In vielen Branchen und Betrieben geht es längst nicht mehr ohne ausländische Fachkräfte. Die dahinterliegenden Zahlen zeigen klare Trends.
Berlin - Ausländische Staatsangehörige haben in den vergangenen Jahren eine wachsende Rolle bei der Beschäftigung in Deutschland gespielt. Zuletzt wurde Beschäftigungswachstum laut Bundesagentur für Arbeit (BA) nur noch durch Ausländerinnen und Ausländer getragen, wie die BA in einer Zusammenstellung anlässlich einer Konferenz "Migration und Arbeit" heute in Berlin betont. Sie liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.