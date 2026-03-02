Die Arbeitslosigkeit geht im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim leicht zurück.

Nach dem Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Jahresbeginn ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim von Januar auf Februar um 115 oder 0,7 Prozent auf 16 904 zurückgegangen, heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeitsagentur. Gegenüber Februar 2025 ist die Arbeitslosigkeit dagegen um 742 oder 4,6 Prozent gestiegen. Seit September 2022 liegt die Arbeitslosigkeit jeweils über dem Vorjahreswert, der Vorjahresabstand ist zuletzt aber kleiner geworden.

Die Arbeitslosenquote – bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen – ist von Januar auf Februar um 0,1 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent zurückgegangen. Vor einem Jahr lag sie bei 4,6 Prozent.

„Die aktuelle Entwicklung geht in die richtige Richtung: Wir konnten wieder mehr Menschen den Weg zurück in die Arbeitswelt ebnen und gleichzeitig mussten sich auch weniger Menschen arbeitslos melden,“ so die Chefin der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim, Martina Lehmann.

Dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim wurden im Februar 770 zu besetzende Stellen gemeldet, 324 oder 72,8 Prozent mehr als im Januar.

„Unser Ziel ist klar: Diese Chance offensiv für die arbeitsuchenden Menschen in der Region nutzen. Oft braucht es vorab Qualifizierung, weil sich die Anforderungen am Arbeitsmarkt in rasanter Geschwindigkeit verändern. Berufliche Kenntnisse müssen kontinuierlich weiterentwickelt werden, daher ist Weiterbildung der Schlüssel, um langfristig im Erwerbsleben gefragt zu bleiben,“ so Lehmann.

Arbeitslose Im Februar meldeten sich 1327 Männer und Frauen nach einer vorherigen Erwerbstätigkeit neu oder erneut arbeitslos, 669 oder 33,5 Prozent weniger als im Januar und 13 oder 1,0 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Gleichzeitig konnten in den vergangenen vier Wochen 1138 Männer und Frauen ihre Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beenden. Das waren 239 oder 26,6 Prozent mehr als im Vormonat und 97 oder 9,3 Prozent mehr als im Februar 2025.

Das Ende der zwei- und dreieinhalbjährigen Berufsausbildungen hat auch in diesem Jahr zum Jahresbeginn zu einer vorübergehenden Zunahme der Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen geführt. In dieser Altersgruppe ist die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 48 oder 3,2 Prozent und gegenüber dem Vorjahr um 94 oder 6,6 Prozent auf 1527 gestiegen.

Kurzarbeit Nach einer ersten Hochrechnung zur realisierten Kurzarbeit für den Monat Oktober 2025 haben im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim 4664 Beschäftigte in 199 Betrieben kurzgearbeitet. Zum Vergleich: Im Oktober 2024 waren es 6309 Beschäftigte in 208 Betrieben.

Die Kurzarbeiterquote, also der Anteil der Kurzarbeitenden an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, lag im Nordschwarzwald im Oktober 2025 bei 2,1 Prozent und im Oktober 2024 bei 2,8 Prozent.

Rechtskreise Im Bereich der Agentur für Arbeit (Rechtskreis SGB III) ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat um 110 oder 1,3 Prozent zurückgegangen, gegenüber dem Vorjahr jedoch um 608 oder 7,8 Prozent auf 8449 gestiegen.

Bei den Jobcentern (Rechtskreis SGB II) ist die Arbeitslosigkeit von Januar auf Februar um fünf oder 0,1 Prozent zurückgegangen und gegenüber dem Vorjahr um 134 oder 1,6 Prozent auf 8455 gestiegen.

Geschäftsstellenbezirke Unter den sieben Geschäftsstellen der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim hat Nagold mit 3,6 Prozent den besten Wert. Es folgen Calw mit 3,9 Prozent, Mühlacker mit 4,3 Prozent, Freudenstadt mit 4,6 Prozent, Horb mit 4,8 Prozent, Bad Wildbad mit 5,3 Prozent und Pforzheim mit 5,5 Prozent.

Landkreise Die unterschiedlichen Strukturen innerhalb des Agenturbezirkes haben auch im Februar zu einer großen Bandbreite der Arbeitslosenquoten geführt. Sie liegt zwischen 3,9 Prozent im Enzkreis und 7,6 Prozent im Stadtkreis Pforzheim.

Landkreis Calw Die Arbeitslosenquote blieb im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 4,1 Prozent. Im Februar 2025 lag sie noch bei 4,2 Prozent. Insgesamt waren 3822 Menschen arbeitslos gemeldet, davon 2044 (53,5 Prozent) in der Arbeitslosenversicherung und 1778 (46,5 Prozent) in der Grundsicherung. Im Februar wurden 217 Stellenangebote gemeldet. Das waren 108 oder 99,1 Prozent mehr als im Vormonat und neun oder 4,3 Prozent mehr als im Februar 2025. Aktuell sind 916 offene Stellenangebote im Bestand, 69 oder 8,1 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Enzkreis Die Arbeitslosenquote blieb im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 3,9 Prozent. Im Februar 2025 lag sie noch bei 3,5 Prozent. Insgesamt waren 4411 Menschen arbeitslos gemeldet, davon 2535 (57,5 Prozent) in der Arbeitslosenversicherung und 1876 (42,5 Prozent) in der Grundsicherung. Im Februar wurden 126 Stellenangebote gemeldet. Das waren 34 oder 37,0 Prozent mehr als im Vormonat und 73 oder 36,7 Prozent weniger als im Februar 2025. Aktuell sind 859 offene Stellenangebote im Bestand, 36 oder 4,4 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Stellenmarkt Mitte Februar waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim 3668 offene Stellen gemeldet, 121 oder 3,4 Prozent mehr als im Januar und 150 oder 4,3 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist weiter zurückgegangen. Im August 2025 waren im Agenturbezirk Nagold-Pforzheim 220 258 Männer und Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 2175 (1,0 Prozent) weniger als im August 2024.