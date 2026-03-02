Die Arbeitslosigkeit geht im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim leicht zurück.
Nach dem Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Jahresbeginn ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim von Januar auf Februar um 115 oder 0,7 Prozent auf 16 904 zurückgegangen, heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeitsagentur. Gegenüber Februar 2025 ist die Arbeitslosigkeit dagegen um 742 oder 4,6 Prozent gestiegen. Seit September 2022 liegt die Arbeitslosigkeit jeweils über dem Vorjahreswert, der Vorjahresabstand ist zuletzt aber kleiner geworden.