Arbeitslosenzahlen für den Zollernalbkreis: Diesmal ganz anders: Dezember-Anstieg bleibt aus

1 Die Arbeitsagentur in Balingen, gesehen von der Charlottenstraße. Foto: Dick

Der Arbeitsmarkt im Zollernalbkreis hält den Krisen Stand. 7460 Arbeitslose verzeichnet die Arbeitsagentur in Balingen im Zollernalbkreis und im Landkreis Sigmaringen.









In den letzten vier Wochen des Jahres 2024 ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Balingen – anders als in den Vorjahren – leicht gesunken. Mit insgesamt 7460 Arbeitslosen im Zollernalbkreis und im Landkreis Sigmaringen und einer Arbeitslosenquote von 4,0 Prozent im Bezirk der Agentur für Arbeit Balingen ist das alte Jahr auf dem regionalen Arbeitsmarkt zu Ende gegangen. An Weihnachten waren rund 40 Menschen weniger arbeitslos als im November. Das meldet die Agentur für Arbeit in Balingen.