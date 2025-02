Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent: Mehr als 11 000 Ortenauer haben keinen Job

Die Zahl der Arbeitslosen hat im Vergleich zum letzten Monat des vergangenen Jahres um rund 1000 Menschen zugenommen. Darüber informiert die Agentur für Arbeit Offenburg in einer Mitteilung. Mit 11 072 liege die Arbeitslosenquote aktuell für beide Rechtskreise bei 4,3 Prozent. Die Regionaldirektion in Stuttgart gab im Januar für Baden-Württemberg eine Arbeitslosenquote von 4,6 Prozent bekannt. Der Ortenaukreis belegt somit den fünften Platz mit den Arbeitsagenturen Aalen, Bahlingen und Freiburg, heißt es weiter.

Im Bereich der Versicherungsleistungen nach dem SGB III ist die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat saisonal deutlich gestiegen. Im Januar waren 5759 Menschen ohne Arbeit gemeldet, 821 Personen mehr als im Dezember. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Frauen und Männer, die eine Arbeit suchen, um 336 Personen, heißt es weiter.

Beim Ortenau Jobcenter, das für Bürgergeldempfänger verantwortlich ist, waren 5313 Menschen ohne Arbeit gemeldet. Das entspricht einem Anstieg um 160 Menschen gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hat sich die Zahl der arbeitslosen Menschen um 90 erhöht, heißt es weiter.

Arbeitslosenzahl steigt bei allen Personengruppen

„Die Unternehmen in unserer Region versuchen ihre Fachkräfte zu halten und nutzen hierfür aktiv das Instrument der Kurzarbeit. Dennoch gab es zum Jahresbeginn konjunkturell- und saisonbedingt einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosenzahlen im Ortenaukreis. Um bei der weiteren Transformation am Arbeitsmarkt mithalten zu können, sind Qualifizierungen von großer Wichtigkeit, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten,“ so Theresia Denzer-Urschel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Offenburg.

Im ersten Monat diesen Jahres meldeten sich bei der Agentur für Arbeit 1827 Ortenauer neu oder erneut arbeitslos. Gleichzeitig beendeten jedoch nur rund halb so viele Frauen und Männer ihre Zeit der Arbeitslosigkeit (986).

Bei allen Personengruppen ist im Vergleich zum Vormonat die Arbeitslosenzahl laut Mitteilung gestiegen: Aktuell sind insgesamt 2483 Frauen und exakt 3276 Männer im Ortenaukreis ohne Arbeit. Bei der Personengruppe der Menschen im Alter von über 50 Jahre liegt die Arbeitslosenzahl bei 2319 (plus ein Fünftel zum Vormonat). Aktuell suchen insgesamt 616 Langzeitarbeitslose eine Arbeitsstelle (plus 8,6 Prozent zum Dezember). 603 Jugendliche unter 25 Jahren sind außerdem auf der Suche nach einer Arbeitsstelle (plus 15,3 Prozent). Wer in der jetzigen Lage auf dem Arbeitsmarkt keine abgeschlossene Berufsausbildung hat, hat weniger Chancen auf eine neue Beschäftigung, so die Arbeitsagentur. Davon betroffen sind etwas mehr als die Hälfte der Arbeitslosen zwischen 15 und 25 Jahren. Demnach haben davon 322 Menschen keine abgeschlossene Ausbildung.

Im Ortenaukreis gibt es 3484 freie Arbeitsstellen

Um leichter wieder in Arbeit zu kommen, sind eine Ausbildung und aktuelle Qualifikationen aufgrund der Veränderungen am Markt wesentliche Voraussetzungen. Hier unterstützt die Agentur für Arbeit mit passenden Weiterbildungsangeboten und für den Berufseinstieg gibt es diverse Unterstützungsmöglichkeiten, heißt es weiter. Und wer in der Berufswelt Fuß fassen möchte, für den gibt es laut dem Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit aktuell 3484 freie Arbeitsstellen im Ortenaukreis. 519 davon sind im Januar frei geworden, zehn Prozent weniger als im Dezember. Weiterhin hoher Fachkräftebedarf besteht in den Fertigungsberufen mit rund 1000 freien Stellen, im Verkehrs- und Logistikbereich (455 Arbeitsstellen) und im Handel (409), heißt es weiter.

Bezirke im Vergleich

Die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vormonat sind in allen Bezirken angestiegen. Aktuell sind in Lahr 1827 Frauen und Männer arbeitslos, fast ein Drittel (plus 459 Menschen) mehr als zum Jahresende 2024. Die Geschäftsstelle Oberkirch meldet einen Anstieg um 48 auf 420. In der Geschäftsstelle Achern stieg die Zahl um 65 auf 580 Arbeitslose. Im Vergleich zum Vormonat ist in der Geschäftsstelle Hausach ein Plus von 60 Arbeitslosen zu verzeichnen (557). In der Region Kehl suchten im Januar 873 Menschen eine Beschäftigung (plus 90) und in Offenburg 1520 (plus 99).