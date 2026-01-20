Arbeitslos melden im Alltagstest: Zwischen App, Amt und Anwesenheitspflicht

Alles digital erledigt – und dennoch ins Amt zitiert. Warum persönliche Gespräche vorgeschrieben sind und was Betroffene als bürokratisch empfinden.

Wer weiß, dass er bald auf den Bezug von Arbeitslosengeld angewiesen sein wird, steht in der Pflicht: Sobald er weiß, dass sein bisheriger Job endet, aber spätestens drei Monate vor Ende des Arbeitsverhältnisses oder bei kürzerer Frist innerhalb von drei Tagen nach Kenntnisnahme muss er sich arbeitssuchend melden. „Spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit ist eine Arbeitslosenmeldung notwendig, um Arbeitslosengeld erhalten zu können“, informiert Elena Niggemann, die Pressesprecherin der Agentur für Arbeit in Villingen-Schwenningen.

Andernfalls drohen – mitunter teure – Konsequenzen wie eine Sperrzeit beim Arbeitslosengeld.

Die Vorteile der Online-Meldung liegen für Niggemann auf der Hand: „Das geht von zuhause aus, man kann alle Angaben in Ruhe vornehmen und direkt einen Beratungstermin zur Planung der weiteren Schritte vereinbaren.“

Doch wie zeitgemäß ist der Ablauf tatsächlich? Lässt sich das nicht längst komplett digital erledigen? Wir haben uns umgehört.

„eServices“ im Angebot

Auf der Homepage wirbt die Bundesagentur für Arbeit mit ihren „eServices“. Leistungen beantragen, Unterlagen hochladen oder Termine vereinbaren, all das soll damit „einfach, schnell und sicher“ über ein Benutzerkonto möglich sein.

Die Realität aber ist häufig noch analog – etwa dann, wenn wie bei einer Doppelstädterin der App-Zugang nicht funktioniert. Die Mittvierzigerin wusste, dass ihr Arbeitsplatz bald wegfallen wird. Online konnte sie zwar ihre Daten eingeben und Fragen zu ihrer Person und ihrer beruflichen Motivation beantworten, doch dann stieß sie wegen eines nicht funktionierenden App-Zugangs schnell an Grenzen.

Vor Ort wird erfasst

Der Weg führte zur Geschäftsstelle der Arbeitsagentur in Villingen. Schon der Einlass war eine Hürde: Eine schriftliche Terminbestätigung konnte sie dem Security-Personal nicht vorweisen, ihr Ausweis wurde verlangt, erst nach Rückfrage durfte sie eintreten.

Geschafft. Am Empfang seien ihre Daten erneut abgefragt worden – und später folgte ein Gespräch im Zimmer mit einer anderen Mitarbeiterin – „das war eigentlich nur ein erneuter Abgleich der Daten“, wundert sie sich rückblickend. Hinzu kamen eine Unterschrift und auch der Hinweis auf ein erforderliches Pflichtgespräch mit einem Jobvermittler.

Pflicht – auch ohne Bedarf

„Das persönliche Beratungsgespräch ist gesetzlich im SGB III vorgeschrieben und gehört zur Melde- und Mitwirkungspflicht der Kundinnen und Kunden“, bestätigt Niggemann. Dabei werde die persönliche Situation geklärt, um Chancen auf dem Arbeitsmarkt sowie möglichen Qualifizierungs- und Unterstützungsbedarf einzuschätzen.

Doch was, wenn es diesen Bedarf gar nicht gibt? Die Doppelstädterin erklärte, sie suche bereits selbst, habe Vorstellungsgespräche geführt und komme lediglich ihrer Meldepflicht nach. Trotzdem sei „alles noch mal abgefragt worden“, obwohl die Angaben bereits online gemacht worden seien – wenig effizient und zeitraubend, findet sie.

Klarer Kurs: Digitalisierung

Wird hier Zeit gebunden, die bei wirklich Unterstützungsbedürftigen fehlt? Womöglich.

„Der bevorzugte Weg ist die Online-Arbeitssuchend-Meldung“, betont Niggemann.

Ebenso zeigt sie aber auch die Regeln und Zwänge auf, die für Otto Normalverbraucher oft zu nicht nachvollziehbaren Umständen führen und weshalb sich die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit schnell mit dem Vorwurf überbordender Bürokratie konfrontiert sehen: „Die Rahmenbedingungen für unser Handeln ergeben sich durch die vom Gesetzgeber vorgegebenen Bestimmungen.“

Man wolle unnötige Wege und aufwendige Prozesse vermeiden, vieles gelinge bereits mithilfe der Digitalisierung: Die Bürger erwarteten einen digitalen Zugang zu staatlichen Leistungen, „auch weil Online-Zugang, Apps oder Status-Tracking in anderen Lebensbereichen längst gang und gäbe sind“. Ein Anspruch, den die Arbeitsagentur teile.

Nur digital geht nicht

Nach der Arbeitslosmeldung können Kunden über die „BA Mobil App“ mit der Agentur für Arbeit direkt kommunizieren, Veränderungen mitteilen, Termine einsehen, den Bearbeitungsstand vom Arbeitslosengeld abrufen, Vermittlungsvorschläge oder Stellenempfehlungen sowie Bescheide und Nachweise einsehen und Dokumente hochladen, zählt Niggemann auf.

Aber: Die App mit ihren Funktionen wendet sich an bereits arbeitssuchend und arbeitslos gemeldete Kunden – ganz ohne persönliche Beratung gehe es nicht. Ein Spagat, der in der Praxis bisweilen breit ausfällt.