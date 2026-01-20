Arbeitslos melden im Alltagstest: Zwischen App, Amt und Anwesenheitspflicht

Alles digital erledigt – und dennoch ins Amt zitiert. Warum persönliche Gespräche vorgeschrieben sind und was Betroffene als bürokratisch empfinden.
Wer weiß, dass er bald auf den Bezug von Arbeitslosengeld angewiesen sein wird, steht in der Pflicht: Sobald er weiß, dass sein bisheriger Job endet, aber spätestens drei Monate vor Ende des Arbeitsverhältnisses oder bei kürzerer Frist innerhalb von drei Tagen nach Kenntnisnahme muss er sich arbeitssuchend melden. „Spätestens am ersten Tag der Arbeitslosigkeit ist eine Arbeitslosenmeldung notwendig, um Arbeitslosengeld erhalten zu können“, informiert Elena Niggemann, die Pressesprecherin der Agentur für Arbeit in Villingen-Schwenningen.