Arbeitsleben in Weil am Rhein: Schausteller aus Tradition

Es gibt gebrannte Mandeln und viel Vergnügen durch die Fahrgeschäfte. Der Rummel hat aber auch eine andere Seite, er ist Arbeitsplatz. Drei Familien geben Einblick in ihr Leben.
Am Sonntag war der Rummel auf dem LGS Gelände sehr gut besucht. Besonders Familien mit Kindern zog es zu den bunten, glitzernden Buden und Attraktionen. In so manchem Erwachsenen weckte der Rummel schöne Erinnerungen an die eigene Kinderzeit. Diese Eindrücke an die eigenen Kinder weiterzugeben, das ist oft die Motivation für den gemeinsamen Rummelbesuch.