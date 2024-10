Arbeitskreis Asyl in Schwenningen: Warum die Ehrenamtlichen in großer Sorge sind

Warum die Ehrenamtlichen in großer Sorge sind

Arbeitskreis Asyl in Schwenningen

1 Haben Sorge, dass sich Eindrücke und Entscheidungen der derzeitigen Asylpolitik auf das Engagement der Ehrenamtlichen des Arbeitskreises Asyl in Schwenningen auswirken: Reinhold Hummel und Hans-Ulrich Hofmann vom Steuerungsteam des AK Asyl. Foto: Mareike Kratt

Der Arbeitskreis Asyl hilft seit zehn Jahren erfolgreich bei der Integration geflüchteter Menschen in Schwenningen. Doch während die Arbeit vor Ort eigentlich – noch – gut gelingt, ist die Sorge beim Blick über den Tellerrand Richtung Bundespolitik größer denn je. Anlass für die Verantwortlichen, ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen.









Link kopiert



Dabei geht es den Verantwortlichen vom Arbeitskreis Asyl vor allem um das Thema und den Begriff der Migration. Die Verschärfung des Asylrechts, überhaupt die derzeitige Diskussion in der Asyl- und Migrationspolitik sei „fatal und besorgniserregend“, so Reinhold Hummel, ehemaliger Leiter der Beratungsstelle der Diakonie in Schwenningen.