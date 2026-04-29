Arbeitskreis Asyl in Schömberg: Es wird von einem bundesweit einmaliges Projekt gesprochen

Der Arbeitskreis Asyl in Schömberg setzt mit seinem Tun seit Jahren Maßstäbe bei der erfolgreichen Integration geflüchteter Menschen. Jetzt gab es ein Fest.
Der Schömberger Arbeitskreis Asyl hat mit seinen Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen einmal mehr bewiesen: Mit gut gemachter Integrationsarbeit kann es hervorragend gelingen, Menschen unterschiedlichster Kulturen zusammenzubringen. Mehr noch. Es können freundschaftliche Bande zwischen Einheimischen und Geflüchteten geknüpft werden, die über viele Jahre festen Bestand haben.