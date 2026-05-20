Arbeitskreis Asyl Hechingen: Deutsch für Menschen, die noch kein Deutsch können – ein Erfolgsmodell

Ohne halbwegs taugliche Sprachkenntnisse ist es nichts mit der Integration. Deshalb bietet der AK Asyl seit langer Zeit Kurse an. Neue Sprachlehrer sind jetzt gesucht.
Die Fortschritte hat man selbst erleben können, wenn man das „Refugio“ zum Mittagstisch im Restaurant aufsucht: Zunächst war die sympathische Ukrainerin beim Servieren äußerst zurückhaltend, weil die Verständigung für beide Seiten etwas schwierig war. Inzwischen ist das längst kein Thema mehr, und das Deutsch der Frau ist nach einem knappen Jahr beinahe hervorragend. Möglich machen es die Sprachkurse im „Refugio“.