Arbeitskräftenachfrage steigt im März: Arbeitslosigkeit im Zollernalbkreis sinkt

. Sie ist um 50 niedriger als im Vormonat. Das vermeldet die Agentur für Arbeit in Balingen. Der Rückgang falle etwas stärker aus als im Landesschnitt. Aktuell seien 7900 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liege wie schon im Februar bei 4,2 Prozent und bleibe damit um drei Zehntel unter der Quote für ganz Baden-Württemberg.

1930 Personen konnten Arbeitslosigkeit beenden

„Im März geht die Arbeitslosigkeit immer leicht zurück. Das hat vor allem saisonale Gründe“, erläutert Anke Traber, Chefin der Agentur für Arbeit, den aktuellen Trend auf dem heimischen Arbeitsmarkt. „1880 Menschen mussten sich im März zwar arbeitslos melden. Dagegen konnten aber 1930 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, wenn auch teilweise nur vorübergehend“, heißt es weiter. In den zurückliegenden vier Wochen sei die Zahl der Arbeitslosen dadurch gesunken, in diesem Jahr allerdings etwas schwächer als in den Jahren zuvor. „Gemessen am Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit um rund 5 Prozent höher, in ganz Baden-Württemberg sogar um 10 Prozent. Besonders hoch ist der Zuwachs im Vorjahresvergleich bei männlichen und älteren Arbeitslosen“, so Traber weiter.

Trend ist jetzt gestoppt

Einige Monate lang war die Zahl neu gemeldeter Arbeitsstellen rückläufig. „Der Trend ist jetzt gestoppt“, bewertet Pressesprecher Rolf Gehring die aktuelle Entwicklung. „Nachdem schon im Februar ein leichter Zuwachs zu verzeichnen war, hat die Arbeitskräftenachfrage im März nochmals zugenommen“, sagt Gehring. Dennoch liege die Zahl der insgesamt 1220 in diesem Jahr gemeldeten Stellen um mehr als elf Prozent unter dem Vorjahreswert.

Quote von 4,6 Prozent

„Im Landkreis Sigmaringen sank die Zahl der Arbeitslosen um 20 auf rund 2870. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 3,7 Prozent“, wird weiter mitgeteilt. „Für den Zollernalbkreis ergeben 5030 Arbeitslose, 30 weniger als vor vier Wochen, eine Quote von 4,6 Prozent.“

Verglichen mit dem vergangenen Jahr ist die Zahl der Ausbildungsplatzsuchenden um 40 beziehungsweise 3,8 Prozent auf 1080 gesunken. Ebenfalls rund 40 Ausbildungsstellen gegenüber weniger als zur gleichen Zeit des Vorjahres bedeuten ein Minus von 1,4 Prozent. Rein rechnerisch kann jeder Jugendliche, der noch keinen Ausbildungsplatz oder eine passende Alternative gefunden hat, aus drei unbesetzten Ausbildungsstellen wählen. Für fast 500 Jugendliche war die Suche bereits erfolgreich.

Gute und frühzeitige Berufsorientierung ist wichtig

Während Betriebe händeringend nach Auszubildenden suchen, können Jugendliche aus einem großen Angebot wählen. Umso wichtiger ist eine gute und frühzeitige Berufsorientierung. Besonders gut eignen sich dafür Praktika. Dafür bieten sich unter anderem die Praktikumswochen hin, die derzeit noch bis zum Ende der Osterferien stattfinden. Informationen für Jugendliche und Unternehmen gibt es im Internet.

praktikumswochen-bw.de