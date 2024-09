Arbeitskampf: 10.000 Hotelangestellte streiken in den USA für mehr Geld

1 In den USA fordern Tausende Hotelangestellte besser Arbeitsbedingungen. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Ausgerechnet am langen Labor-Day-Wochenende treten tausende Angestellte in der US-Hotelindustrie in den Streik. Auch die großen Hotelketten sind betroffen.









Link kopiert



Honolulu - Rund 10.000 Angestellte in der US-Hotelindustrie sind am verlängerten Reisewochenende anlässlich des Labor-Day für mehr Geld und bessere Konditionen in den Streik getreten. Seit Sonntag werden nach Angaben der Gewerkschaft Unite Here 24 Hotels in acht Städten bestreikt - darunter Boston, Seattle und San Francisco. Betroffen sind demnach unter anderem die Hotelketten Hilton, Marriott und Hyatt.