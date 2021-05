1 Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit der Frage, wie man die Stadt künftig lebenswerter machen könnte. Foto: Fritsch

Mehr zum Thema "Essbare Stadt"? Gerne. Eine Herausarbeitung der Calwer Wirtschaftsgeschichte? Klar. Doch ein Kulturentwicklungsplan? Bei zwei Vorschlägen war sich der Gemeinderat einig, beim dritten schieden sich die Geister. Präsentiert wurden die Vorhaben in der jüngsten Sitzung von der Gruppe "Kultur und Leben" des Arbeitskreises Innenstadt.

Calw - Die Stadt Calw hat schon einiges zu bieten – doch da ist noch mehr drin. Und manches muss man einfach mehr herausarbeiten. Das war der Tenor der Arbeitsgruppe "Kultur und Leben" des Arbeitskreises Innenstadt, die jüngst dem Calwer Gemeinderat ihre Ergebnisse präsentierte. Drei Themen hatten die drei digital anwesenden Sprecher zur virtuellen Sitzung mitgebracht.

Vorab: Das Gremium sprach sich bei einer Enthaltung dafür aus, alle drei Projekte weiterzuverfolgen. Eines wurde jedoch teils mit Skepsis betrachtet.

Essbare Stadt

Beim Vorhaben "Essbare Stadt" handelt es sich vermutlich um das derzeit im wahrsten Sinne greifbarste Projekt. Und um eines, das bereits sichtbare Resultate vorweisen kann: Die Tröge am Parkhaus Calwer Markt beispielsweise sind bereits mit verschiedenen Kräutern bepflanzt, die jeder nach Bedarf ernten darf.

Grundsätzlich, so führte es Barbara Maucher in der Sitzung näher aus, sei eines der Ziele, möglichst viele Zierpflanzen durch Nutzpflanzen zu ersetzen. Denn so schön erstere oft seien – "Kirschlorbeer zum Beispiel ist giftig", so Maucher. Insgesamt solle eine höhere Lebensqualität und ein besseres Mikroklima geschaffen werden – eben gelebte Nachhaltigkeit.

Neben der Bepflanzung von Trögen oder Beeten schwebt der Arbeitsgruppe dazu auch vor, ungenutzte, öffentlich zugängliche Obstbäume durch die Stadt Calw bekannt und kenntlich zu machen, sei es über das Internet und/oder durch gelbe Bänder. Dort gebe es zum Teil "Sorten, die man in keinem Supermarkt findet", meinte Maucher. Zudem solle dafür geworben werden, das auch Privatpersonen sich diesem Vorgehen anschließen.

Nicht zuletzt wünscht sich die Gruppe eine generelle Pflanzempfehlung an Häuslebauer, Nutzpflanzen statt Zierpflanzen zu wählen – diese dann vielleicht sogar ergänzt durch Schilder mit dem Hinweis "Hier können Sie sich bedienen".

Vorhaben, die natürlich nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den Teilorten möglich seien, wie Maucher auf Nachfrage von Claudia Nothacker-Kost (SPD) bestätigte.

Wirtschaftsgeschichte

Die Stadt Calw hat bereits eine lange Geschichte hinter sich – auch in Sachen Wirtschaft. Vor allem letztere sei jedoch zu wenig aufgearbeitet und zu wenig in den Museen dargestellt, findet die Arbeitsgruppe. "Vieles ist bekannt, manches gilt es auszugraben", erklärte Eckart Bauer, der das Projekt dem Gremium präsentierte.

Nachdem 2019 die Geschichte Calws als wirtschaftliches Zentrum des Herzogtums Württemberg aufgearbeitet und in Form einer Ausstellung im Rathaus ihren Raum gefunden hatte, soll nun die Zeit nach der Auflösung der Calwer Zeughandlungs-Compagnie an der Reihe sein. Der Fokus liegt auf Calwer Firmen, die zu Beginn der Industrialisierung gegründet wurden, und deren Verknüpfungen über die Stadt hinaus gehen. Eine mögliche Ausstellung wiederum, die unter anderem daraus resultieren könnte, ist so angedacht, dass sie an verschiedenen Orten aufgebaut werden könnte, führte Bauer aus. Somit erhoffe sich die Gruppe, auch Jugendliche beispielsweise über Schulen erreichen zu können.

Die Aufarbeitung ist in Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung (Fachbereich Bildung, Kultur, Tourismus) und der Firma D.I.E. Firmenhistoriker, Aalen, geplant. Die Kosten werden derzeit auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Willi und Margot Seiferheld-Stiftung habe bereits signalisiert, die Hälfte davon zu übernehmen; nun gelte es, zusammen mit der Verwaltung Fördermöglichkeiten auszuloten und nach Sponsoren zu suchen.

Kulturentwicklungsplan

Den letzten und größten Punkt stellte schließlich Ralf Recklies vor: den Wunsch nach einem Kulturentwicklungsplan. Dabei, so erklärte Recklies, sei dies ursprünglich gar nicht das Ziel gewesen. Ursprünglich habe der Gedanke an einen zentralen Kulturort im Vordergrund gestanden.

"Es ist nicht so, dass wir hier einen Mangel hätten", meinte Recklies. Immerhin gebe es bereits verschiedene Veranstaltungsräume, teils besser, teils schlechter ausgestattet. Oft würden diese Orte aber den Ansprüchen und dem Bedarf nicht gerecht. Das "kulturelle Wohnzimmer" der Stadt, die Aula, beispielsweise sei für viele Menschen aufgrund ihrer Lage nur schwer zu erreichen. Barrierefreiheit sieht anders aus.

Je weiter der Gedanke an ein mögliches zentrales und multifunktionales Kulturzentrum gereift sei, desto mehr habe sich in der Arbeitsgruppe aber die Überzeugung durchgesetzt, dass nicht der Ort im Mittelpunkt stehe. Sondern die Fragen danach, wo die Stadt momentan stehe und wo die Reise hingehen soll und kann. Also die Analyse, welche kulturellen Angebote es gibt, welche Räume dafür zur Verfügung stehen oder eines Tages zur Verfügung stehen könnten, aber auch, was Gäste und Veranstalter wollen und was es dafür braucht.

Ein geeigneter Kulturort – beispielsweise das Kesselhaus der Deckenfabrik – gehöre auch zu solchen Überlegungen, sei aber eben nur ein Teil davon. Gerade der Umbau des Kesselhauses, so räumte Recklies auf Nachfrage von Jürgen Ott (Gemeinsam für Calw) ein, sei momentan aus Kostensicht unrealistisch. Nicht zuletzt fehle auch die Vorarbeit für ein solches Projekt.

Hier kommt der Kulturentwicklungsplan ins Spiel. Mit einem solchen, so war Recklies überzeugt, komme man beispielsweise einfacher an Fördermittel. Und für Vorhaben wie einen zentralen Kulturort wären solche sicher dringend nötig. Allerdings gehen damit zunächst Kosten einher: Für die Erstellung eines Kulturentwicklungsplans, so schätzt die Arbeitsgruppe, müssten zwischen 25.000 und 50.000 Euro eingeplant werden.

Inwiefern ein solcher Plan aber letztlich tatsächlich Nutzen bringen würde, hier zeigte sich vor allem Dieter Kömpf (Freie Wähler) überaus skeptisch. Denn auch wenn er nicht bezweifelte, dass im Zuge solcher Untersuchungen tolle Ideen entstehen könnten, so "fehlt uns schlichtweg das Geld" um etwa ein neues Kulturzentrum zu schaffen, fürchtete Kömpf – von weiteren Vorschlägen, die dabei mit auf den Tisch kommen könnten, ganz zu schweigen. Eine Sanierung der Aula, so erinnerte er in diesem Zusammenhang, sei beispielsweise bereits vor längerer Zeit auf Investitionen in Höhe von drei oder vier Millionen Euro geschätzt worden. Daher plädierte er dafür, lieber Geld in echte Veranstaltungen statt in denkbare Vorhaben auf einem Blatt Papier zu stecken.

Irmhild Mannsfeld (Neue Liste Calw) mahnte dagegen, man solle das Projekt "nicht gleich von der Hand weisen". Gerade in Sachen Kulturort könne sich schon etwas ergeben, "man muss nur dranbleiben", meinte sie.

Isabel Götz, Leiterin des Fachbereichs II (Bildung, Kultur, Tourismus) bei der Stadt erklärte auf Nachfrage von Oliver Höfle (Gemeinsam für Calw), ein Kulturentwicklungsplan sei eine "sehr spannende Sache". Allerdings fehle es bei der Umsetzung unter anderem am Geld; hier brauche es einen Fördertopf – und "den haben wir noch nicht gefunden", so Götz.