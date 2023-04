1 Bei Porsche ist mal wieder schlechte Stimmung. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Mit einem ganzen Strauß von Vorwürfen ist die Betriebsratswahl bei Porsche vom 18. März 2022 juristisch in Frage gestellt worden. Die Anfechtungsklage von sieben Beschäftigten der Porsche AG und zweier Tochtergesellschaften in Sachsenheim und Ludwigsburg hatte nun Erfolg.

Das Arbeitsgericht Stuttgart erklärte die Wahl des 41-köpfigen Betriebsrats in erster Instanz für unwirksam. Die Verdachtsmomente für eine Manipulation hätten sich demnach nicht bestätigt, doch sei gegen wesentliche Vorschriften des Wahlrechts verstoßen worden, so das Gericht. Demnach wurden 10 884 Stimmen vergeblich abgegeben, falls die Wahl wiederholt werden muss.

Nach Auffassung der Kammer des Vorsitzenden Richters Michael Büchele wurde bei der Wahl der Betriebsbegriff missachtet – was ein Verstoß gegen das Betriebsverfassungsgesetz sei, weil dieses von dem Grundsatz ausgehe, dass weit auseinanderliegende Betriebe einen eigenen Betriebsrat wählen. Somit hätten gut 100 Arbeitnehmer am Standort Leipzig am 18. März nicht teilnehmen dürfen. Durch den Haustarifvertrag von 2013 habe eine Einbeziehung des Standortes in die Zuständigkeit des Betriebsrats Zuffenhausen/Ludwigsburg/Sachsenheim nicht wirksam erfolgen können. Dieser Fehler habe sich auf das Wahlergebnis ausgewirkt. Die Tarifvertragsparteien könnten über die gesetzlichen Arbeitnehmervertretungsstrukturen nicht frei disponieren. Vielmehr sei im vorliegenden Fall die Ausübung der Mitbestimmungsrechte durch einen eigenen Betriebsrat in Leipzig besser gewährleistet als bei einem Betriebsrat, der über 450 Kilometer entfernt sei. Selbst die Nutzung moderner Kommunikationsmittel wie Videokonferenzen könne das nicht kompensieren.

Der Argumentation der Arbeitgeberseite, wegen der standortübergreifenden Entscheidungsstruktur sei die Interessenvertretung der Belegschaft in Leipzig durch die tarifvertragliche Regelung wirkungsvoller als in einem eigenen Betriebsratsgremium vor Ort, folgte die Kammer nicht. Ebenso wenig ließ sie sich vom Verweis auf eine größere Durchsetzungsmacht eines gemeinsamen Betriebsrats überzeugen.

Von der Realität überholt

Kurios an dem Fall: Der Richter und Gerichtsvizepräsident Büchele hatte im April 2019 bereits die Betriebsratswahl für den Betrieb der Daimler Zentrale vom 1. März 2018 für unwirksam erklärt – mit einer ähnlichen Begründung. Auch damals ging es um räumlich weit entfernte Einheiten, die in die Wahl einbezogen wurden. Das Urteil wurde vom Landesarbeitsgericht bestätigt. Bevor aber das Bundesarbeitsgericht über die Rechtsbeschwerde befinden konnte, hatten die Belegschaften Mitte März 2022 schon wieder neue Betriebsräte gewählt. Der gleiche Schwebezustand droht nun der Betriebsratswahl bei Porsche. Ob die Verlierer, Arbeitgeber und Betriebsrat, binnen eines Monats Beschwerde einlegen, blieb zunächst unbeantwortet.