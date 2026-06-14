Arbeitseinsatz in Mönchweiler: Kampf gegen invasive Arten im Naturschutzgebiet

Das Indische Springkraut breitet sich im Naturschutzgebiet Gifizenmoos in Mönchweiler aus. Bei einem Arbeitseinsatz haben Freiwillige die invasive Pflanze entfernt.
Zum Tag der Artenvielfalt hatte der Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis zu einem Arbeitseinsatz im Naturschutzgebiet Gifizenmoos in Mönchweiler eingeladen. Dessen Vertreterinnen Anna Grimminger und Ina Hartmann begrüßten einige Mitglieder des örtlichen Schwarzwaldvereins zur Aktion. Beide zeigten sich „begeistert über die tolle Truppe“, was bei diesen Aufrufen nicht immer der Fall sei. Der Verband organisiere regelmäßig solche Aktionen, sei dabei aber auf Akteure vor Ort angewiesen.