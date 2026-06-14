Arbeitseinsatz in Mönchweiler: Kampf gegen invasive Arten im Naturschutzgebiet

Das Indische Springkraut breitet sich im Naturschutzgebiet Gifizenmoos in Mönchweiler aus. Bei einem Arbeitseinsatz haben Freiwillige die invasive Pflanze entfernt.

Zum Tag der Artenvielfalt hatte der Landschaftserhaltungsverband Schwarzwald-Baar-Kreis zu einem Arbeitseinsatz im Naturschutzgebiet Gifizenmoos in Mönchweiler eingeladen. Dessen Vertreterinnen Anna Grimminger und Ina Hartmann begrüßten einige Mitglieder des örtlichen Schwarzwaldvereins zur Aktion. Beide zeigten sich „begeistert über die tolle Truppe“, was bei diesen Aufrufen nicht immer der Fall sei. Der Verband organisiere regelmäßig solche Aktionen, sei dabei aber auf Akteure vor Ort angewiesen.

Die Fläche sei bereits seit 1996 kartiert und 2001 als Naturschutzgebiet ausgewiesen worden, berichteten sie. Und ohne den Schwarzwaldverein, der seit Beginn dort aktiv ist, wäre es nicht das, was es heute ist.

Sinn und Zweck des Arbeitseinsatzes war das Beseitigen sogenannter Neophyten, also invasiver Arten. In diesem Fall vor allem das Beseitigen des indischen Springkrauts, einer aus dem Himalaja eingeführten Pflanze, die hierzulande keine natürlichen Feinde hat, sich deshalb aggressiv ausbreitet und dabei heimische Arten verdrängt. Von denen gebe es im sieben Hektar umfassenden Naturschutzgebiet viele Hochwertige, vor allem die Orchideenart Dreiblättriges Knabenkraut.

Weitere Ausbreitung verhindern

Realistisch gesehen werde man das indische Springkraut zwar nicht komplett wegbekommen, da es sich schon stark zum Beispiel an Flüssen und Bächen ausgebreitet habe. Mit diesen Aktionen wolle man aber die weitere Ausbreitung in der Fläche vermindern. Bekämpfungsaktionen der letzten Jahre hätten dabei im Gebiet schon Wirkung gezeigt.

Eine weitere Pflanze, die den heimischen Arten Probleme bereitet, stellt laut Grimminger und Hartmann die kanadische Goldrute dar. Beide Arten stellten sie den Helfern vor, damit diese sie identifizieren konnten.

Schließlich gibt es im Naturschutzgebiet noch den Riesenbärenklau, auch Herkulesstaude genannt. Von diesem müsse man sich aber fernhalten, da er in Kombination mit Sonnenlicht auf der Haut zu Verbrennungen führen könne.