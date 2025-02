Lodernde Fackeln, laute Schlachtrufe und ein aufgebrachter, wilder Bauernhaufen. So oder so ähnlich sah es wohl vor 500 Jahren aus, als die Burg Mandelberg im Bauernkrieg gestürmt und zerstört wurde, meint der Bösinger Ortsvorsteher Adolf Gärtner.

Seitdem ist es dort ruhiger geworden. Die Burgruine ist beliebtes Wanderziel und lebendiger Teil der Bösinger Ortsgeschichte. Seit zwei Jahren weiden dort sogar Ziegen und lassen ihre Glöckchen bimmeln.

Unter dem Motto „Unsere Geschichte bewahren – unsere Landschaft pflegen“ fand jetzt wieder der schon zur Tradition gewordene Bösinger Landschaftspflegetag statt, über den Ortsvorsteher Gärtner berichtet. Damit will der Ort nicht nur die Erinnerung an diese historische Stätte wachhalten, sondern auch aktiv zur Erhaltung unserer Umwelt beitragen.

Auftakt ins Jubiläumsjahr

Der Tag war zugleich der Auftakt ins Jubiläumsjahr mit weiteren Veranstaltungen im Sommer. Der Blick auf die Ruine ist nun wieder rundum frei, das Mauerwerk von schädlichem Bewuchs befreit und das Reisig entfernt, so Gärtner. Zahlreiche Insekten und Reptilien erfreuen sich an den sonnigen Mauern und der üppigen Flora ringsum, und die Ziegen können dort weiter weiden.

„Leider setzen manche Besucher die zerstörerische Tradition des Bauernkriegs fort und fügen der Burgruine mit wilden Feuerstellen und Vandalismus weiteren Schaden zu“, heißt es weiter in der Mitteilung des Ortsvorstehers. Wegen massiven Beschädigungen an der Treppe ist der Turm mit seiner schönen Aussicht daher bis auf Weiteres gesperrt.

Heckenpflege am Spielplatz

Im Anschluss an die Arbeiten an der Ruine nahmen die Helfer unter der Leitung von Förster Christoph Vogt eine Heckenpflege am benachbarten Spielplatz Mandelberg vor. Eine lebendige und artenreiche Hecke sei nicht nur ökologisch wertvoll, sondern auch wichtig für die lokale Tierwelt, so Gärtner. Mit dem Verjüngungsschnitt wurden lichtliebende Arten in der Hecke gefördert und der Spielplatz ansprechender gestaltet, um Kindern und ihren Familien einen einladenden Ort zu bieten. Von der Pflege profitiere auch ein Teilstück des neu eröffneten Bösinger Rundweges „NaTour“, der von dort aus gestartet werden kann.

Trotz der diesmal geringen Zahl an Helfern „wurde eine große Leistung mit vorzeigbaren Ergebnissen erbracht“, meint Gärtner. „Ein halber Tag für unsere Natur, sie ist es wert“, so sein Fazit. Er dankte allen Beteiligten mit einem kleinen Imbiss.