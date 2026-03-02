Arbeitsamt Schwarzwald-Baar-Kreis: Jugendarbeitslosigkeit stark ausgeprägt

In der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg waren Ende Februar 13 850 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 178 Personen weniger als im Vormonat (minus 1,3 Prozent).

Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk verringerte sich um ein Zehntel auf 4,8 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen war bei fast allen Personengruppen im Februar rückläufig. Ein überdurchschnittlicher Rückgang zeigte sich bei den unter 20-jährigen: 52 Personen weniger als im Vorjahr – das entspricht einem Rückgang von rund 14 Prozent innerhalb dieser Altersgruppe.

Sylvia Scholz, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rottweil - Villingen-Schwenningen sieht jedoch weiterhin Handlungsbedarf und ordnet ein: „Die positive Entwicklung im Berichtsmonat kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Jugendarbeitslosigkeit in unserer Region in den letzten zehn Jahren um mehr als zwei Drittel erhöht hat.“

Im Februar 2016 waren 951 Arbeitslose unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet. Aktuell sind es 1614. „Hinzu kommt, dass viele junge Menschen den Einstieg in den Arbeitsmarkt ohne eine Ausbildung wagen. Eine solche Entscheidung mag kurzfristig finanziell attraktiv sein, auf die langfristige berufliche Entwicklung gesehen aber eine Einbahnstraße“, so Scholz. „Das A und O einer stabilen Erwerbslaufbahn ist weiterhin eine fundierte Ausbildung. Hier sehe ich keine Trendwende.“ Es gibt dazu zahlreiche Informations und Unterstützungsangebote.

Stellenangebot wächst

Aktuell befinden sich 3060 Stellenangebote im Bestand der Agentur für Arbeit (83 mehr als im Vormonat). Neue Angebote im Februar kamen unter anderem für die Berufsgruppen Metallbearbeitung, Maschinenbau- und Betriebstechnik, Lagerwirtschaft und Logistik, Erziehung und Sozialarbeit sowie Praxishilfen hinzu. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 140 Stellen weniger (Minus vier Prozent).

Arbeitgeber meldeten im Februar 809 neue Arbeitsstellen, das waren 163 oder 17 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn sind damit 1382 Stellen eingegangen, das ist eine Abnahme gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 244 oder 15 Prozent.

Im Februar gingen 78 Anzeigen für Kurzarbeit für insgesamt 985 Beschäftigte ein (vorläufige Daten, 1. bis 23. Februar).

So sieht es in den Landkreisen aus

Kreis Rottweil: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Februar annähernd gleichgeblieben. 2902 Menschen waren arbeitslos gemeldet, neun Personen mehr als im Vormonat, aber 112 Personen weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote bleibt bei 3,5 Prozent.

Schwarzwald-Baar-Kreis: Die Arbeitslosigkeit ist im Februar gesunken. 6431 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 89 Personen weniger als im Januar, aber 168 Personen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote verringert sich auf 5,2 Prozent.

Kreis Tuttlingen: Die Arbeitslosigkeit ist im Februar 2026 gesunken. 4517 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 98 Personen weniger als im Vormonat, aber 314 Personen mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote verringert sich auf 5,4 Prozent.

Mehr Männer als Frauen arbeitslos

Aufgeschlüsselt sind Ende Februar im Bezirk Schwarzwald-Baar-Heuberg 7902 Männer (57,1 Prozent) und 5948 Frauen (42,9 Prozent) arbeitslos gemeldet. Der Anteil bei den Personen im Alter von 15 bis 25 Jahren liegt bei 11,7 Prozent (614 Personen), dies Bedeutet einer Arbeitslosenquote von fünf Prozent. Von 13 850 Arbeitslosen liegt der Anteil an Langzeitarbeitslosen bei 2016 Personen (29 Prozent).

Im Monat Februar konnten 2984 Personen vermittelt werden, davon 935 in Arbeitsstellen, 686 in Ausbildungen oder sonstige Maßnahmen.

Arbeitslosigkeit ist kein fester Block, es gibt auf dem Arbeitsmarkt viel Bewegung. Im Februar meldeten sich 2808 Personen arbeitslos, das waren 36 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 2984 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 256 mehr als im Februar 2025. Seit Jahresbeginn gab es 5985 Zugänge von Arbeitslosen, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 202 Meldungen. Dem gegenüber stehen 5347 Abmeldungen von Arbeitslosen, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 566 Abmeldungen.

Im Februar meldeten sich 1097 zuvor erwerbstätige Personen arbeitslos, 59 mehr als vor einem Jahr. Durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit konnten in diesem Monat 935 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 89 mehr als vor einem Jahr. Im Bezirk Schwarzwald-Baar-Heuberg waren im Februar den Agenturen für Arbeit und gemeinsamen Einrichtungen 3060 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber Januar ist das ein Plus von 83 oder drei Prozent.