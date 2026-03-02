Arbeitsamt Schwarzwald-Baar-Kreis: Jugendarbeitslosigkeit stark ausgeprägt

In der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg waren Ende Februar 13 850 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 178 Personen weniger als im Vormonat (minus 1,3 Prozent).
Die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk verringerte sich um ein Zehntel auf 4,8 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen war bei fast allen Personengruppen im Februar rückläufig. Ein überdurchschnittlicher Rückgang zeigte sich bei den unter 20-jährigen: 52 Personen weniger als im Vorjahr – das entspricht einem Rückgang von rund 14 Prozent innerhalb dieser Altersgruppe.