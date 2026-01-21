Arbeitsagentur zieht Bilanz: Das bewegt den Ortenauer Arbeitsmarkt

Weniger Jobs im verarbeitenden Gewerbe, mehr Teilzeitarbeit, mehr Unterstützungsbedarf – die Arbeitsmarktbilanz 2025 fällt sehr durchwachsen aus.
„Die wirtschaftliche Transformation geht schleppend voran, die Investitionen sind rückläufig, Neugründungen in der Industrie gibt es kaum – es fehlt einfach an Dynamik“, fasste Theresia Denzer-Urschel, Chefin des Arbeitsagentur Offenburg, die Lage zusammen. Gemeinsam mit Sozialdezernent Heiko Faller und Jobcenter-Leiterin Silvia Kimpel präsentierte sie am Dienstag die Arbeitsmarktbilanz des vergangenen Jahres.