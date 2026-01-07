Arbeitsagentur Lörrach zieht Bilanz: Entspannung am Arbeitsmarkt lässt auf sich warten

Das Jahr 2025 stellte den Arbeitsmarkt im Kreis Lörrach erneut vor besondere Herausforderungen.
Zum Jahresende zeigt sich der Arbeitsmarkt in der Region stabiler als saisonal erwartet. Die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Menschen sank um 16 Personen im Vergleich zum Vormonat. Gleichzeitig zeigt sich der Arbeitsmarkt weiterhin belastbar: Die Beschäftigung nahm um 49 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte zu, auch wenn sich die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen im Jahresverlauf spürbar abgekühlt hat, wie die Agentur für Arbeit Lörrach am Mittwoch schreibt.