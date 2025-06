In der Geschäftsstelle Freudenstadt der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim hat es einen Führungswechsel gegeben: Doris Vezzuso hat zum 1. Juni die Leitung fest übernommen und damit die Nachfolge von Katharina Werner angetreten, die zur Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastatt gewechselt ist. Das teilt die Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim mit.

Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Nagold-Pforzheim, Martina Lehmann, freut sich über ihre neue Führungskraft in Freudenstadt: „Mit Doris Vezzuso konnten wir eine erfahrene und engagierte Führungskraft für diese verantwortungsvolle Position gewinnen. Ich freue mich, dass ich mit ihr eine weitere Führungspersönlichkeit an meiner Seite weiß, die fachlich überzeugt und mit viel Engagement an die großen Herausforderungen unserer Zeit herangeht – gemeinsam für die Menschen in der Region Nordschwarzwald.“

Vezzuso bringt reichlich Erfahrung aus zahlreichen leitenden und verantwortungsvollen Tätigkeiten innerhalb und außerhalb der Bundesagentur für Arbeit (BA) mit. Zuletzt war sie als stellvertretende Teamleiterin in der Arbeitsvermittlung in Nagold tätig. Jetzt freut sie sich auf ihre neue Aufgabe im Landkreis Freudenstadt.

Schulterschluss mit den regionalen Partnern

„Für mich stehen die Menschen und Unternehmen vor Ort im Mittelpunkt“, betont Doris Vezzuso. „Ob Arbeitsuchende, Arbeitgeber oder meine Mitarbeitenden – ihre Anliegen bestimmen mein Handeln.“ Besonders wichtig ist ihr dabei der enge Schulterschluss mit den regionalen Partnern. Gemeinsam wolle man Chancen schaffen und Wege ebnen – in Arbeit, Ausbildung und Qualifizierung.

Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit ist der Ausbau digitaler Angebote. „Wir haben viele moderne Kommunikationswege, die den Kontakt zur Agentur für Arbeit erleichtern. Ihre verstärkte Nutzung und Weiterentwicklung sind mir sehr wichtig, ohne dabei die persönlichen Kontakte aus den Augen zu verlieren“, so die neue Geschäftsstellenleiterin in Freudenstadt.