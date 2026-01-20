Arbeitnehmer: DGB beklagt vergiftete Debatte über den Sozialstaat

Zum Jahresbeginn stellt der Deutsche Gewerkschaftsbund seine eigene Reformagenda vor. Sie widerspricht den Wünschen der Arbeitgeber diametral. Willkommen im Jahr der Reformen.
Berlin - Im angekündigten Jahr der Reformen bekommt die Regierung Druck der Arbeitgeber - und Gegenwind der Gewerkschaften. DGB-Chefin Yasmin Fahimi lässt in einer "alternativen Rentenkommission" eigene Konzepte erarbeiten, als Gegenpol zur Rentenkommission der Regierung. Einschnitte bei Sozialleistungen und Jobs im öffentlichen Dienst erteilte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds eine scharfe Absage. Eine "vergiftete Debatte" über den Sozialstaat sei keine Hilfe, sagte Fahimi.