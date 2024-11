32 Arbeitgeber hat Innenminister Thomas Strobl am als „Ehrenamtsfreundliche Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz“ ausgezeichnet. Darunter auch die Pezet AG und Theben AG.

Die Auszeichnung wird vom Land jährlich an Unternehmen verliehen, die ihre Mitarbeiter bei der Ausübung des Ehrenamts im Bevölkerungsschutz unterstützen.

So können die Mitarbeiter bei Notfällen unverzüglich in den Einsatz gehen, heißt es in der Mitteilung des Ministeriums des Inneren, Digitalisierung und Kommunen. Sowohl bei Theben als auch bei Pezet sind viele Beschäftigte in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.

„Ohne Ehrenamt ist kein Staat zu machen“

Bei der Feierstunde in Freudenstadt bedankte sich Strobl bei den ausgezeichneten Firmen: „Ohne Ehrenamt ist kein Staat zu machen; schon gar nicht im Bevölkerungsschutz“.