Arbeiter-Samariter-Bund Bad Dürrheim Rettungsdienst ist auch an Weihnachten im Einsatz

Festtage spielen im Dienstplan keine Rolle

Seit April 2020 rücken die Einsatzkräfte zu den Notfällen während der Nachtwache aus, und so wird der ASB auch an den Feiertagen dieses Jahr Nachtwache halten. "Das Datum spielt für uns nur eine untergeordnete Rolle", berichtet Wachleiter der Rettungswache in Bad Dürrheim Sebastian Brauer. Und so wird nach Dienstplan von Montag bis Freitag gearbeitet. Unabhängig von den Feiertagen, berichtet Brauer, arbeiten die Einsatzkräfte von 18.30 bis 6 Uhr, denn klar sei: "Notfälle haben Priorität". Natürlich seien grade die Weihnachtsfeiertage etwas Besonderes, deshalb habe man versucht, mit ein wenig Dekoration und Lichterketten eine stimmungsvolle Atmosphäre in der Wache zu schaffen. Neben den Einsätzen würden auch Aufgaben wie Putzen und Desinfizieren zum Ablauf der Schicht zählen, und dies müsse auch an Heilig Abend erfolgen. Wenn es die Zeit dann zulasse, würden die Rettungskräfte ab und an auch einmal etwas aufwendiger kochen, berichtet der Wachleiter.