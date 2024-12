Arbeiten sorgen für Aufsehen: Darum machte sich ein Kran an der Lahrer Kirche St. Peter und Paul zu schaffen

1 Ein Kran sorgte am Montag in Lahr für Aufsehen Foto: Köhler

Ein meterhoher Kran und eine Absperrung sorgten am Montagvormittag in Lahr für Aufsehen. An der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul in der Lotzbeckstraße waren offenkundig Arbeiten im Gange, die Schubertstraße war einige Stunden komplett gesperrt. Einige Passanten beobachteten den Vorgang neugierig. Was steckt dahinter? Dekan Johannes Mette bringt am Dienstag Licht ins Dunkle.