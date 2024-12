1 Der Bauhof der Stadt Schramberg baut die Buden für den Weihnachtsmarkt auf. Foto: Jambrek

Auf dem Rathausplatz laufen die letzten Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt am Wochenende.









Der Bauhof der Stadt Schramberg kümmerte sich am Donnerstag, 5. Dezember, um die Aufbauten der 28 Stände. In diesen werden Vereine und Privatpersonen eine große Auswahl an kulinarischen Leckereien, Kunsthandwerk und regionale Produkte anbieten.