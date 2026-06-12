Arbeiten laufen planmäßig: Wann öffnet der Netto-Markt in Dobel?

Eigentlich sollte der neue Markt bereits eröffnet sein. Nach vielen Verzögerungen laufen die Arbeiten jetzt aber nach Plan. Es gibt auch ein Ziel, wann der Markt eröffnen soll.

Seit Ende Januar ist der Netto-Markt in Dobel nicht nur geschlossen, sondern mittlerweile komplett abgerissen. Doch die Schließung ist nur temporär, in einigen Monaten soll der neue Markt an derselben Stelle wiedereröffnen. Der alte Markt war in die Jahre gekommen und eine Erneuerung stand schon einige Zeit im Raum. Ursprünglich geplant war eine Fertigstellung des Discounters für Ende 2025 – gehalten werden konnte dieser Zeitplan allerdings nicht.

Bebauungsplan musste geändert werden Bevor gebaut werden konnte, musste zunächst der Bebauungsplan für das Gebiet „Dorfwiesen“ geändert werden. Denn darin war eine maximale Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern festgeschrieben. Der alte Markt hatte eine Verkaufsfläche von 675 Quadratmetern. In Zukunft soll sie circa 1 110 Quadratmeter umfassen – eingeplant ist hierbei ein zusätzliches Backshop-Café.

Verfahren im Netto war „kleine Odyssee“

Großflächiger Einzelhandel setzt als Art der baulichen Nutzung ein „sonstiges Sondergebiet“ voraus. Diese Festsetzung wurde daher im Bebauungsplan „Dorfwiesen zweite Änderung“ getroffen. Bislang war die Fläche „Dorfwiesen“ als Fläche für Landwirtschaft, Grünfläche sowie Gemischte Baufläche dargestellt. Das Verfahren rund um den Bebauungsplan habe sich zu einer „kleinen Odyssee“ entwickelt, sagte der Dobler Bürgermeister im vergangenen Jahr. Die Verzögerung beim Bauprojekt Netto ist größtenteils auf den Artenschutz zurückzuführen.

Aufgrund der streng geschützten Falterart namens Dunkler Wiesenkopf-Ameisenbläuling stand, was den Artenschutz anging, einiges auf der Agenda. Auch für die FFH-Mähwiesen musste zunächst eine Lösung gefunden werden.

Aktuell wird die Bodenplatte gegossen

Und wie ist der aktuelle Stand? „Die Bauarbeiten schreiten planmäßig voran“, teilt eine Mitarbeiterin der Netto-Unternehmenskommunikation vom Firmensitz in Maxhütte-Haidhof in der Oberpfalz auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Aktuell wird vor Ort die Bodenplatte gegossen. „Nach aktuellem Stand kann die geplante Eröffnung im vierten Quartal wie vorgesehen realisiert werden“, heißt es weiter. Die Filiale soll dann den „Kunden damit ein moderneres Einkaufserlebnis bieten und an unsere nachhaltigeren Standards angepasst sein“, teilt Netto weiter mit. Im neuen Markt will das Unternehmen mit einem umfassenden Angebot und günstigen Preisen „eine attraktive Nahversorgung“ bieten.

Mehr als 1000 Bio-Artikel in Dobel im Angebot

Die geplante Filiale in Dobel soll mehr als 5000 Artikel umfassen, „mit einem klaren Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität“. Mit mehr als 1000 Bio‑Artikelsorten, die sich über Standard‑, Saison‑ und Aktionssortimente im Jahresverlauf verteilen, zählt Netto laut eigenen Angaben zu den führenden Bio‑Anbietern im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Zusätzlich seien mehr als 150 Bio‑Artikel nach Naturland‑ oder Biokreis‑Standards zertifiziert und erfüllten damit deutlich höhere Anforderungen als der gesetzliche EU‑Bio‑Standard, heißt es abschließend.