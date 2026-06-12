Arbeiten laufen planmäßig: Wann öffnet der Netto-Markt in Dobel?

Eigentlich sollte der neue Markt bereits eröffnet sein. Nach vielen Verzögerungen laufen die Arbeiten jetzt aber nach Plan. Es gibt auch ein Ziel, wann der Markt eröffnen soll.
Seit Ende Januar ist der Netto-Markt in Dobel nicht nur geschlossen, sondern mittlerweile komplett abgerissen. Doch die Schließung ist nur temporär, in einigen Monaten soll der neue Markt an derselben Stelle wiedereröffnen. Der alte Markt war in die Jahre gekommen und eine Erneuerung stand schon einige Zeit im Raum. Ursprünglich geplant war eine Fertigstellung des Discounters für Ende 2025 – gehalten werden konnte dieser Zeitplan allerdings nicht.