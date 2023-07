1 Ein Team der Firma Vogel-Bau baggert seit Anfang dieser Woche den Uferbereich des Natursees aus, damit dort Spundwände aus Stahl eingesetzt werden können, die hier bereits neben der Baustelle bereitliegen. Foto: Schabel

Die Sanierung im Seepark kommt gut voran. Derweil hat der Gemeinderat beschlossen, sich die Kosten dafür auf dem Klageweg von den ursprünglich beauftragten Baufirmen zurückzuholen.









Dienstagmorgen vor 8 Uhr im Seepark. Spaziergänger und Jogger sind zu so früher Stunde noch nicht unterwegs, dafür arbeitet ein Team der Lahrer Firma Vogel-Bau an der Sanierung des Gewässers. Ein Bagger hebt an der Nordseite des Natursees, neben den Ufergärten, einen Graben aus, in den anschließend Spundwände aus Stahl eingesetzt werden.