Schmuckstück "Bahnhofsvorplatz" in Balingen nimmt jetzt schnell Gestalt an

1 Perak Niko (links) und Egredzija Ante platzieren die schweren Steine gemeinsam. Foto: Dick

Ziemlich weit gediehen und bereits jetzt ein Hingucker: Die Pflasterarbeiten am Bahnhofsvorplatz in Balingen gehen dem Zeitplan gemäß voran und lassen erahnen, was für ein Schmuckstück der Platz auch "am Boden" einmal werden wird.















Balingen - "Ende des Jahren sollen die Arbeiten daran abgeschlossen sein", teilt das Rathaus dazu mit.

Schon weite Teile des Platzes sind mit zweierlei Steinarten bestückt. Die Kolonnen der beiden Pflasterbau-Firmen Fibich und Couto sind emsig am Heben, Platzieren und Splitt verstreichen.

"Kosten sind im geplanten Rahmen"

Auch von unvorhergesehene Problemen ist man auf dieser Baustelle nach Angaben des Rathauses bisher verschont geblieben, "und die Kosten sind im geplanten Rahmen", heißt es.

"Im Frühjahr dann geht es an die weitere Ausgestaltung", teilt Rathaussprecher Jürgen Luppold weiter mit. Heißt: Es wird bepflanzt, Bänke werden aufgestellt, und die alte, verfallene Bahnhofgaststätte wird dann auch abgerissen. In der hatten früher nicht nur Katzen gehaust, wissen eingefleischte Balinger. "Kein Wunder, damals war ja alles offen und die Fenster eingeschlagen", erinnert sich Luppold.

Neues barrierefreies Toilettengebäude mit Wickeltisch

Und diese weiteren Bauvorhaben, werden dem neuen Platz gut zu Gesichte stehen: Das Stadthaus (früher Querbau) mit reichlich Glaselementen soll – so die Hoffnung – bis zur Gartenschau 2023 fertiggestellt sein. Ein Mix aus Gastronomie und Feinkostgeschäft soll dort dann ein schickes Zuhause finden: Der B2-Biomarkt will in das Gebäude einziehen.

Ankermieter im neuen Württemberger Hof in der Bahnhofstraße 26 und 28 wird die Drogeriemarktkette dm. Wer die weiteren Handelsflächen in dem Gebäude belegen wird, bleibt nach wie vor spannend. Zudem entsteht auf dem Bahnhofsvorplatz ein neues barrierefreies Toilettengebäude mit Wickeltisch.