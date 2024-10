An der Auf- und Abfahrt zur A81, am Knotenpunkt der B462, stehen Arbeiten an. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

Während es an der Baustelle zwischen Oberndorf und Sulz schon seit Monaten zu Stau und Verkehrsbehinderungen kommt, ist nun auch weiter südlich mit Behinderungen zu rechnen.

Diesmal betrifft es aber nicht die Autobahn direkt, sondern die Auf- und Abfahrt in Zimmern/Rottweil: Das Landratsamt Rottweil erneuert im Auftrag der Autobahn GmbH und des Regierungspräsidiums Freiburg die Steuergeräte an den Ampelanlagen der Autobahnauffahrt. Es könne deshalb zwischen 14. und 18. Oktober zu Verkehrsbehinderungen kommen, teilt die Behörde am Dienstag mit.

Lesen Sie auch

Ampel ist zu alt

Die bisherigen Steuergeräte der sogenannten „Lichtsignalanlagen“ haben auf der B 462 an den A81-Anschlussstellen Rottweil-Ost und -West sowie an der Einmündung nach Zimmern die maximale Nutzungsdauer erreicht. Aus diesem Grund müssen sie erneuert und an den aktuellen Stand der Technik angepasst werden. Die Ausführung dieser Arbeiten ist von Montag, 14. Oktober, bis Freitag, 18. Oktober, geplant.

Einzelne Teilknoten außer Betrieb

Das bedeutet auch, dass es für den Durchfahrtsverkehr auf der B462 ebenfalls zu Behinderungen kommen wird.

Für die Umrüstung der Ampel werden die einzelnen Teilknoten der Anlage, Einmündung für Einmündung, einzeln nacheinander außer Betrieb genommen; diese Außerbetriebnahmen können sich laut Mitteilung auch über die Nachtstunden hinziehen. „Während der Arbeiten ist keine Abstimmung der Ampeln an den einzelnen Teilknoten untereinander möglich“, heißt es.

Verkehrszeichen beachten

Das Landratsamt Rottweil bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für diese Maßnahme und darum, bei ausgeschalteter Ampelanlage unbedingt die an der Anlage vorhandenen Verkehrszeichen zu beachten.

Wer einen Ampelausfall an dieser Stelle schon einmal beobachtet hat weiß, dass dies für einigen Rückstau sorgen wird.