Arbeiten in Hardt: Neuer Kunstrasen für den Bolzplatz

Der Termin ist gut gewählt: Bei dieser Hitze würden nur die ganz Hartgesottenen auf dem Bolzplatz kicken.

Das Kleinspielfeld an der Ecke Schultheißenweg/Wälderweg kann derzeit nicht genutzt werden.

Der Kunstrasenbelag ist in die Jahre gekommen und wurde immer schadhafter. Zudem konnte kaum noch von einem Rasen geredet werden, da die Halme um- oder abgeknickt waren.

Der Belag ist noch nicht komplett verlegt. Foto: Dold

Daher war es höchste Eisenbahn für einen Neustart. Der Bolzplatz ist mittlerweile seit rund 20 Jahren in Betrieb. Er seit Anfang an kräftig genutzt und so manches fußballerische Talent wurde verfeinert. Auch Basketball wird häufig gespielt.

Noch nicht komplett

Der neue Belag ist bereits verlegt – allerdings noch nicht komplett. Das fehlende Material wird voraussichtlich in der kommenden Woche eingebaut – und dann kann wieder fleißig Fußball gespielt und gebolzt werden.