Im September beginnen die Lieferungen für den Bau von zwei Windkraftanlagen bei Grömbach. Deshalb werden jetzt die Kreisverkehre in Höfen und Calmbach umgebaut.

Mit dem Teilrückbau des Kreisverkehrs an der B 294 im Höfener Ortszentrum (Foto links) hat der Dienstagvormittag eine Überraschung für den Höfener Bürgermeister Heiko Stieringer gebracht, war er doch nach den bisherigen Besprechungen von einem anderen Termin ausgegangen.

Der Teilrückbau des Kreisels erfolgte zum Transport großer Bauteile für zwei bei Grömbach (Kreis Freudenstadt) zu erstellende Windkraftanlagen ab Mitte September 2024.

Auch Calmbach betroffen

Auch in Calmbach haben die Vorbereitungen für die Durchfahrt des Schwertransports am Mittwochvormittag mit der Beseitigung eines Teils des Bewuchses des Kreisverkehrs an der Ortseinfahrt aus Richtung Höfen begonnen.

Auch in Calmbach haben die Arbeiten begonnen. Foto: Heinz Ziegelbauer

Dazu wurde eine Spur des Kreisels gesperrt und der Verkehr in beiden Richtungen ampelgeregelt über die andere Spur umgeleitet.