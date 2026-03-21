Arbeiten im Kreis Rottweil: Fachkräfte werden in den Unternehmen händeringend gesucht

Egal ob Industrie oder Handwerk – in vielen Unternehmen fehlt Fachpersonal. Unsere Redaktion erkundigte sich bei Unternehmen im Kreis Rottweil nach der Lage.

Der Branchenverband ZDH berichtet, dass 200 000 Stellen im Handwerk unbesetzt sind und altersbedingt noch mehr hinzukommen werden. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall rechnet mit einem Verlust von 150 000 Arbeitsplätzen in der Metall- und Elektroindustrie. Das sind nicht gerade optimistische Zahlen für die Zukunft der Wirtschaft. Und auch im Kreis Rottweil sind die Prognosen durchwachsen.

Es sei schwierig geworden gute Fachkräfte zu finden, berichtet Björn Dymke, geschäftsführender Direktor von Trumpf Laser SE in Schramberg. Daher lege das Unternehmen weiterhin großen Wert auf die Ausbildung junger Menschen im Unternehmen.

Das sei aber auch gar nicht so einfach. Auf Grund des demografischen Wandels sei die Tendenz der Nachfrage nach Ausbildungsstellen rückläufig – und das in allen Bereichen, egal ob duale Studenten, Auszubildende, kaufmännisch oder technisch. Dennoch konnte die Firma ihre offenen Stellen bislang besetzen, so Dymke.

Qualität der Bewerber sinke

Auch bei MS-Schramberg sei die Anzahl der Bewerber für Ausbildungsplätze „deutlich“ weniger als noch in früheren Jahren. „Hinzukommt, dass die Qualität der Bewerber seit Jahren kontinuierlich sinkt“, sagt Geschäftsführer Volker Patz. Außerdem ziehe sich der Besetzungsprozess der Ausbildungsstellen länger hin als früher.

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Auch Fachkräftemangel und Kurzarbeit ist bei der Firma MS-Schramberg ein Thema. Kurzarbeit werde derzeit als Möglichkeit genutzt, den Auslastungsschwankungen kurzfristig zu begegnen, so Patz. In den nächsten fünf Jahren werden außerdem „erfahrene Wissensträger“ in den Ruhestand wechseln. Diese müssten nachbesetzt werden. „Von einem Fachkräftemangel würde ich aber gegenwärtig nicht pauschal sprechen. Gute Mitarbeiter zu finden war immer eine Herausforderung und wird immer eine bleiben.“

Nachwuchs suche meist kurzfristig

Langjährige Mitarbeiter würden auch bei der Firma Junghans in den kommenden Jahren in Rente gehen, berichtet der geschäftsführende Gesellschafter Hannes Steim. Auf Kurzarbeit konnte bislang verzichtet werden. Es seien gute Lösungen für die Mitarbeiter gefunden worden.

Das Unternehmen bilde weiterhin aus und suche motivierten Nachwuchs. Bei der Ausbildungssuche stellte das Unternehmen aber fest, dass sich junge Menschen, im Vergleich zu früher, erst kurzfristig für eine Ausbildungsstelle bewerben würden. Es gelinge Junghans aber, weiterhin passende Mitarbeiter zu finden, so Steim.