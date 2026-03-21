Arbeiten im Kreis Rottweil: Fachkräfte werden in den Unternehmen händeringend gesucht

Egal ob Industrie oder Handwerk – in vielen Unternehmen fehlt Fachpersonal. Unsere Redaktion erkundigte sich bei Unternehmen im Kreis Rottweil nach der Lage.
Der Branchenverband ZDH berichtet, dass 200 000 Stellen im Handwerk unbesetzt sind und altersbedingt noch mehr hinzukommen werden. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall rechnet mit einem Verlust von 150 000 Arbeitsplätzen in der Metall- und Elektroindustrie. Das sind nicht gerade optimistische Zahlen für die Zukunft der Wirtschaft. Und auch im Kreis Rottweil sind die Prognosen durchwachsen.