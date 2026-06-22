Vor allem Gutverdiener stöbern aktiv in Stellenanzeigen. Allerdings will kaum jemand für immer außerhalb Deutschlands bleiben.
Nürnberg/Düsseldorf - Viele Berufstätige in Deutschland können sich einen Job im Ausland vorstellen. Das ergab eine Umfrage des Instituts Appinio im Auftrage der Jobseite Indeed. Demnach liebäugeln zwei Drittel der Arbeitnehmer mit der Möglichkeit, auch im Ausland tätig zu werden. Ein Drittel hat bereits konkrete Erkundigungen eingeholt. Gefragteste Zielländer sind die USA, Großbritannien und die Schweiz - wobei das Interesse an den USA zuletzt rückläufig gewesen sei.