Arbeiten im Alter: So viel verdient der durchschnittliche Rentner dazu

Die Aktivrente soll das Arbeiten im Alter attraktiv machen. Eine exklusive Auswertung zeigt, dass wenige Rentner und Pensionäre arbeiten – und dass die Verdienste auseinandergehen.
Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission übergibt am Dienstagmorgen ihre Empfehlungen für die angestrebte Reform der Alterssicherungssysteme. Bereits seit Januar dieses Jahres ist die sogenannte Aktivrente in Kraft. Das bedeutet: Verdienste von Rentnern und Pensionären jenseits der Regelaltersgrenze werden bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei gestellt. Im Südwesten verfehlt das Instrument bisher zumindest seinen Zweck.