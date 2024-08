1 Die Peterzeller Straße in Villingen wird von der Einmündung der Sebastian-Kneipp-Straße bis zur Kirnacher Straße gesperrt. Foto: Marc Eich

Eine weitere Straßensperrung gibt es jetzt in Villingen: Es geht um einen Teil der Peterzeller Straße.









Link kopiert



Und darüber hat die Stadtwerke VS GmbH (SVS) erst am Montag die Öffentlichkeit informiert, am Tag, an dem die Sperrung bereits wirksam wird.