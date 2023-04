1 Auf der Autobahn werden Fahrbahnschäden beseitigt. Foto: Hopp

Achtung auf der A 81: Es werden Fahrbahnschäden beseitigt, dadurch kommt es zu einer Sperrung und Umleitung.









Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest beseitigt in der Nacht vom Montag, 3. April, ab etwa 19 Uhr bis 4. April gegen 6 Uhr, Fahrbahnschäden an der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen der A81. Dafür muss laut Pressemitteilung die Auffahrt von der B27 auf die A81 in Richtung Stuttgart voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke U31 zur Anschlussstelle Rottweil.

Auffahrt Richtung Singen bleibt offen

Die Auffahrt auf die A81 in Richtung Singen sowie die Abfahrten von der A81 auf die B27 bleiben für den Verkehr geöffnet.

Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, führt die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest die Arbeiten während der Nachtstunden durch.