Felssicherungsarbeiten machen am Samstag, 22., und Sonntag, 23. Februar, eine Umleitung notwendig.

Die Landesstraße L 175 muss amkommenden Wochenende, 22. und 23. Februar, zwischen Schramberg und Tennenbronn voll gesperrt werden. Dies teilt das Landratsamt Rottweil mit.

Die vorbereitenden Felssicherungsarbeiten machen es notwendig, dass die bestehende halbseitige Sperrung auf eine Vollsperrung ausgeweitet wird.

Lesen Sie auch

Umfangreiche Maßnahmen

Am Samstag und am Sonntag werden an Engstellen der L 175 umfangreiche Freischneide- und Beräumungsarbeiten durchgeführt, für die der gesamte Fahrbahnbereich benötigt wird.

Die Umleitungsstrecke ist ausgeschildert und führt von Schramberg über die L 177 nach Hardt und weiter über die Kreisstraßen K 5531 und K 5560 nach Tennenbronn – und umgekehrt.

Später nochmals Sperrung nötig

Die eigentlichen Felssicherungsarbeiten an den Engstellen der L 175 werden zu einem späteren Zeitpunkt für etwa sechs Wochen nochmals eine Vollsperrung erforderlich machen, heißt es in einer Mitteilung. Der genaue Zeitpunkt werde rechtzeitig bekanntgegeben.

Das Straßenbauamt Rottweil bittet um Verständnis bei den Verkehrsteilnehmern für diese Maßnahme, die langfristig der Verkehrssicherheit auf dieser Strecke dient.