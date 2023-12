Die Deutsche Bahn (DB) arbeitet vom 8. Januar bis zum 27. März 2024 an der Schieneninfrastruktur auf der Gäubahn zwischen Stuttgart und Singen.

Dabei, so heißt es in einer Pressemitteilung bündelt die Bahn Baumaßnahmen für den Digitalen Knoten Stuttgart im Bereich Stuttgart-Vaihingen/Flughafen/Böblingen, den Einschub des Würmviadukts in Ehningen, die Prüf- und Abnahmephase für den zweigleisigen Ausbau zwischen Horb und Neckarhausen sowie umfangreiche Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten am Oberbau.

Für diese Arbeiten müssen die Gleise der Gäubahn in verschiedenen Abschnitten und Zeiträumen gesperrt werden.

Man arbeite mit Hochdruck an den Fahrplan- und Ersatzkonzepten für den Monat März. Für den Zeitraum 8. Januar bis 29. Februar steht bereits unter anderem Folgendes fest.

Die IC-Linie Stuttgart–Singen–Zürich fällt zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Oberndorf aus. Zwischen Böblingen und Oberndorf (Neckar) fahren Ersatzbusse mit Halt in Horb und Sulz (Neckar). Vom 8. bis 14. Januar 2024 starten und enden die Busse bereits in Stuttgart-Vaihingen. Ab Oberndorf verkehren die Züge in Richtung Zürich wie gewohnt im Stundentakt.

Im Regionalverkehr fallen die Züge der Linie RE14 zwischen Böblingen und Herrenberg sowie zwischen Eutingen im Gäu und Rottweil aus. Die Bahn fährt Busse für die Fahrgäste zwischen Böblingen und Herrenberg sowie zwischen Eutingen im Gäu und Horb. Zu den Hauptverkehrszeiten fahren die Busse zwischen Böblingen und Herrenberg weiter bis nach Gäufelden und Bondorf, sodass für die Fahrgäste kein Umstieg zwischen Zug und Bus notwendig ist, so die Bahn. Vom 8. bis 14. Januar 2024 fallen die Züge bereits ab Stuttgart-Vaihingen aus, der Ersatzverkehr wird entsprechend verlängert.

Zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen beziehungsweise Böblingen fährt alle zwei Stunden der RE14.

Die Züge der Kulturbahn werden vom 19. bis 29. Februar 2024 zwischen Rottenburg und Horb sowie Horb und Hochdorf durch Busse ersetzt.

Bei der S-Bahn ist die Strecke zwischen Ehningen und Gärtringen im gesamten Zeitraum vom 8. Januar bis 29. Februar 2024 gesperrt.

Die Züge der Linie S1 werden zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Böblingen durch einen Regio-Pendelzug über die Panoramabahn und zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Herrenberg durch Busse ersetzt. Die Linie S60 wird über Böblingen hinaus nach Hulb und Ehningen verlängert.

Die Verbindungen zwischen Innenstadt und Flughafen/Messe werden durch Busverbindungen ersetzt.

Auskünfte aktuell abfragen

Es gibt weitere Sperrungen rund um Stuttgart. Die Deutsche Bahn bittet für die Arbeiten laut Pressemitteilung um Verständnis und empfiehlt für Auskünfte ihre elektronischen Fahrplanmedien, auch wegen möglicher weiterer Baumaßnahmen in der Region.

Informationen in Echtzeit gibt es laut Mitteilung der Bahn sowohl in der Reiseauskunft auf bahn.de, in der App DB Navigator als auch bei bahn.de/Reiseauskunft.