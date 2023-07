Lange hat der neue Belang nicht gehalten: Nachdem die Kreisstraße 5526 im Sommer 2022 eine neue Splittdecke spendiert bekam, wurden in diesem Frühjahr bereits Mängel entdeckt. Splitt hatte sich aus der Fahrbahn herausgelöst. Jetzt muss die ausführende Firma noch mal anrücken, wie Heiko Hils von der Straßenmeisterei Schramberg erklärt.

Umleitung über Waldmössingen

Die Arbeiten an der 2,5 Kilometer langen Straße beginnen voraussichtlich am Dienstag, 11. Juli. An den ersten beiden Tagen werden die Fahrbahnmarkierungen entfernt. Die Straße muss hierfür zwar nicht gesperrt werden, zu Einschränkungen und Behinderungen wird es aber dennoch kommen.

Am Donnerstag soll dann die neue Fahrbahnoberfläche aufgetragen werden. Die Kreisstraße muss hierfür gesperrt werden. Der Verkehr zwischen Beffendorf und Winzeln wird über Waldmössingen und die L 419 umgeleitet. „Wenn das Wetter mitspielt, reicht der eine Tag aus“, so Hils.

Straße muss eingefahren werden

„Danach muss die Straße eingefahren werden“, erklärt er weiter. Die Kehrmaschine rückt noch ein paar Mal an, um den nicht eingefahrenen losen Splitt aufzunehmen. Nach sechs bis sieben Wochen werde dann die neue Fahrbahnmarkierung angebracht.

Da es sich um Gewährleistungsmängel handelt, übernimmt die ausführende Firma die Kosten. Es ist nicht die einzige Straße im Landkreis, bei der besagte Firma nachbessern muss. Die L 175 durch das Bernecktal und die Verbindung zwischen Bösingen und Epfendorf sind ebenfalls von diesem Problem betroffen. Die Firma hatte im vergangenen Jahr als günstigster Bieter die Zusage für mehrere Straßensanierungen erhalten.