Wochenlang verursachten Baustellen an der B28 bei Bondorf und Ergenzingen und auf der L1184 für großen Verkehrsfrust bei Autofahrern in Horb und Ergenzingen. Jetzt hat das Regierungspräsidium gute Nachrichten.

Die Sanierungsarbeiten auf der L 1184 zwischen Bondorf und Ergenzingen sind abgeschlossen. Die Strecke ist wieder für den Verkehr freigegeben. Die Fertigstellung der Brückenarbeiten auf der K 1035 verzögert sich witterungsbedingt bis zum 23. November 2024.

Wie auch bereits in der Pressemitteilung vom 23. Oktober mitgeteilt, führt das Regierungspräsidium Stuttgart eine Fahrbahndeckenerneuerung im Bereich der B 28 zwischen dem Knotenpunkt B 28/L 1361 und den Gewerbegebieten „Am Römerfeld“ und „Höllsteig“ bei Bondorf und Ergenzingen in Richtung A 81 – Anschlussstelle Rottenburg sowie auf der L 1184 zwischen Bondorf (nach Abfahrt Seebronn) in Richtung Ergenzingen durch. Dazu gehören auch mehrere Brückenwerke.

Am Donnerstag, 7. November, konnten die Asphaltarbeiten auf der L 1184 abgeschlossen werden, so dass diese seither wieder umfassend für den Verkehr freigegeben ist. Die Arbeiten an der B 28 konnten bereits am Donnerstag, 31. Oktober, abgeschlossen werden.

Weitere Maßnahmen an Brücken nötig

Bei den Betoninstandsetzungsarbeiten an den Brückenbauwerken der L 1184 sind jedoch tiefergreifende Maßnahmen erforderlich, so dass sich der Fertigstellungstermin auf voraussichtlich Samstag, 23. November, verschiebt. Zudem sind diese Arbeitsgänge stark witterungsabhängig. Da die Arbeiten auf der Unterseite der Bauwerke ausgeführt werden, sind von der Sperrung lediglich die K 1035 sowie der Feldweg in Richtung „Mittlerer Hauserweg“ betroffen. Sowohl die B 28 als auch die L 1184 sind wieder uneingeschränkt befahrbar.

Der Bund und das Land Baden-Württemberg investieren für alle Streckenabschnitte und Bauwerksarbeiten insgesamt rund 1,3 Millionen Euro in den Erhalt der Verkehrsinfrastruktur.