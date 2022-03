2 In diesem Bereich soll eine gepflasterte Fläche zum Verweilen am Beckenrand entstehen. Foto: Cools

Die warmen Temperaturen sind ein erster Vorgeschmack auf den Sommer und den Freibadbesuch. Aber lässt sich im Glatttalfreibad angesichts der aktuellen Bauarbeiten überhaupt pünktlich in die Badesaison starten?















Dornhan-Bettenhausen - Die Zeit läuft. In zwei Monaten will man im Glatttalfreibad in Bettenhausen den Badebetrieb aufnehmen. Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus, als könnte das klappen. Aber Kathrin Richter-Hönes von "Richter + Rausenberger Bäderbau" ist zuversichtlich: "Wir liegen sehr gut in der Zeit".

Im September 2021, gleich nach Ende der Badesaison, wurde mit den Arbeiten begonnen. Das Glatttalfreibad gibt es bereits seit 1973. Für eine Sanierung sei es nun an der Zeit gewesen, meint Dornhans Bürgermeister Markus Huber. Einige Arbeiten wurden bereits früher durchgeführt, beispielsweise der Bau einer Solaranlage zum Aufheizen des Badewassers (2003) und fünf Jahre später die Erneuerung der Wasseraufbereitungstechnik und der Chloranlage.

Winterpause bis Februar

Nun war die Durchströmung im 50 mal 13,5 Meter großen Becken nicht mehr ausreichend und die Beckenhydraulik unterdimensioniert. Die Beckenfolie musste ausgetauscht und der Umlauf und die Leitungen erneuert werden. Mehr als eine Million Euro fallen dafür an, vom Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gibt es Zuschüsse in Höhe von rund 360 000 Euro.

Nach der witterungsbedingten Winterpause habe man bereits im Februar wieder mit den Arbeiten starten können, erklärt Kathrin Richter-Hönes. Die größere Rinne ist bereits ins Becken eingebaut. Der Beckenumgang wurde um rund 25 Zentimeter angehoben, der Boden des Nichtschwimmerbereichs nach oben angepasst, Leiternischen angebracht und die Rohre erneuert.

Dass der Schwimmerbereich nun tiefer ist, bringe Vorteile fürs Bahnenschwimmen mit sich, so Huber. Bisher habe man beim Kraulen beispielsweise gefühlt nicht mehr viel Wasser "unter dem Kiel" gehabt.

Verweilen am Beckenrand

Derzeit ist der Landschaftsbauer dabei, die Rohrgräben im flachen Bereich zu verfüllen. Diese waren aufgerissen worden, um die Rohre vom Becken zur Wasseraufbereitung und zurück zu vergrößern. Durch das größere Rohr fließt das Rinnenwasser per Gefälle zur Wasseraufbereitung, durch das kleinere Rohr fließt das aufbereitete Wasser ins Becken.

Danach steht mit der Tragschicht für den neuen Belag das Herrichten des Außenbereichs an. Neben dem Becken soll ein gepflasterter Bereich entstehen, auf dem die Badegäste halb im Schatten, halb in der Sonne verweilen können. Stark miteingebunden in die Arbeiten und die Planung ist der Förderverein Glatttalfreibad.

Einer der letzten Schritte – um das Risiko einer Beschädigung zu minimieren – ist das Aufbringen der neuen Folie im Becken. Ab Anfang Mai soll das Becken wieder befüllt werden. Man brauche durch das Heizen per Solarenergie einige Zeit, bis eine angenehme Temperatur erreicht sei, so Bürgermeister Huber.

Pächterwechsel im Kiosk

Im Kiosk gab es inzwischen einen Pächterwechsel. Auch dort sind gerade Umbauarbeiten im Gange.

Einen besonders frühen Eintrittskarten-Vorverkauf wie sonst immer werde es in diesem Jahr nicht geben – "einfach aus Respekt vor der Baumaßnahme. Man weiß nie, ob nicht etwas Ungeplantes dazwischen kommt. Da möchten wir niemanden enttäuschen. Aber sobald klar ist, dass die termingerechte Öffnung des Glatttalfreibads klappt, werden wir den Vorverkauf starten", verspricht Huber.