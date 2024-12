Busse halten in Baiersbronn nun wieder am Bahnhof

1 Der Bahnhofsvorplatz in Baiersbronn ist wieder für den Verkehr freigegeben. Foto: Gemeindeverwaltung

Nach Abschluss der Arbeiten ist der Bahnhofsvorplatz wieder freigegeben.









Mit der Freigabe des Bahnhofsvorplatzes in Baiersbronn für den Verkehr an diesem Freitag stehen wieder die regulären Haltestellen für Buslinien am Bahnhof zur Verfügung. Über den Abschluss der Arbeiten informiert die Gemeinde in einer Mitteilung.