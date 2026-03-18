Wer regelmäßig im Heimbüro arbeitet, zeugt mehr Nachwuchs - zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Team von Wissenschaftlern. Ein möglicher Grund: bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
München - Regelmäßige Arbeit im Heimbüro geht nach einer internationalen Studie mit mehr Geburten einher. Wissenschaftler aus Deutschland, den USA, Großbritannien und Mexiko haben ermittelt, dass im Schnitt von 38 Ländern die Geburtenzahl pro Frau um 14 Prozent steigt, wenn beide Elternteile wenigstens einen Tag pro Woche zu Hause arbeiten.