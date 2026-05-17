Arbeit mit der „Lunge der Erde“: So sorgt sich Förster Frank Werstein um den Haslacher Stadtwald

Frank Werstein betreut seit 2019 sowohl Haslachs als auch Fischerbachs Waldgebiete. Bei einem Rundgang mit unserer Redaktion gibt der Experte einen Einblick in seinen Alltag.
Ein „normaler Job“ ist es nicht, den Frank Werstein ausübt, erzählt er. Bei der Frage, wie lange ein gewöhnlicher Arbeitstag bei ihm dauern würde, muss er lachen: „Ich hatte, als ich hier angefangen habe, eine Zeit lang Buch über meine Überstunden geführt, das habe ich dann aber schnell wieder gelassen“, erklärt er und schätzt, dass er in den ersten drei Jahren auf knapp 1500 Überstunden gekommen sei.