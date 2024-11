Arbeit für Senioren: Darum kann man in Hardt glücklich alt werden

Darum kann man in Hardt glücklich alt werden

1 Vorstand und Ausschuss des Kreisseniorenrats Rottweil erfuhren bei ihrem informativen Besuch in Hardt auch viel über das große Bewegungsangebot des DRK für Senioren Foto: Wolf

Gemeinde-Besuche bringen dem Kreisseniorenrat Rottweil (KSR) wichtige und aufschlussreiche Erkenntnisse, wie es in der jeweiligen Kommune um die Seniorenarbeit bestellt ist. Nun war Hardt an der Reihe.









Link kopiert



KSR-Vorsitzender Rainer Pfaller zog vom Besuch in Hardt ein außerordentlich positives Fazit: „Glücklich kann derjenige sein, der in Hardt alt wird. Ich muss der Gemeinde ein großes Kompliment aussprechen, wie intensiv man sich hier um die Senioren gekümmert und was diesbezüglich alles angeboten wird.“