Die vom Gesundheitsamt geforderte Chlorung in den Trinkwasserleitungen beschäftigt die Bürger in Brigachtal. Michael Dold, Geschäftsführer der Aquavilla, erläutert die Hintergründe.

In seinem ersten Zwischenbericht seit Übernahme der Betreuung der Wasserversorgung der Gemeinde Brigachtal durch die in St. Georgen ansässige Firma Aquavilla zum Jahresbeginn ging Geschäftsführer Michael Dold speziell auf dieses Thema ein.

Die mit Inbetriebnahme der neuen Enthärtungsanlage und der Versorgungsleitung zwischen dem Wasserwerk Schabelwiesen in Bad Dürrheim und dem Trinkwassernetz Brigachtal erforderliche Sicherheitschlorung erlaubt nur ein indirektes eingreifen in die Betriebsführung.

„Nach der Inbetriebnahme Ende Februar war eine Transportchlorung zur Desinfektion des kompletten Systems notwendig. Sie ist inzwischen von rund 0,25 Milligramm Chlor pro Liter auf rund 0,07 Milligramm pro Liter reduziert“, erläuterte Dold, dass ein Minimierungsgebot gefordert ist und der Chlorgehalt nie über dem gesetzlich zulässigen Höchstwert lag.

So schnell wie möglich zurückfahren

„Wenn das Gesundheitsamt die Freigabe erteilt, werden wir die Desinfektion mit Chlor so schnell wie möglich zurückfahren. Wir dosieren nur, was erforderlich ist, auch aus finanziellen Gründen“, so Geschäftsführer Michael Dold.

Bauamtsleiter Patrick Lutz stimmte zu, dass die Chlordosis immer im zulässigen Bereich liegt. Dold verwies darauf, dass der noch immer wahrnehmbare Chlorgeruch in manchen Haushalten auch auf den Hausanschluss zurückzuführen sein kann. Ablagerungen im hauseigenen Trinkwassernetz oder den Perlatoren an den Wasserhähnen reagieren ebenfalls zu Chlor. Dold riet in diesem Fall die Leitungen gut zu spülen oder die Perlatoren zu reinigen beziehungsweise auszutauschen.

Erfolgreiche Einarbeitung seit der Übernahme

Zudem berichtete er von einer erfolgreichen Einarbeitung seit Übernahme der Betreuung der Wasserversorgung. Diese beinhaltet unter anderem den Betrieb, die Instandhaltung der Wasserversorgungsanlagen, regelmäßige Kontrollen und Inspektionen, die Herstellung von Hausanschlüssen und die Rufbereitsaft in Notfällen.

Seit Jahresbeginn sind acht Rohrbrüche gemeldet und umgehend behoben worden.

Bürgermeister Schmitt lobt gute Zusammenarbeit

Bürgermeister Michael Schmitt lobte zudem die gute Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen der Firma Aquavilla und der Gemeindeverwaltung.